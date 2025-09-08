De naam van Virgil van Dijk wordt vereeuwigd bij de club waar hij zijn profcarriére begon. De aanvoerder van Oranje krijgt een tribune naar zich vernoemd. ''Het betekent enorm veel voor mij en mijn familie.''

Willem II, de club waar Van Dijk zijn profcarriére begon, heeft de verdediger van Liverpool een speciaal cadeau gegeven. De tribune van hun jeugdcomplex draagt namelijk voortaan de naam 'Virgel van Dijk Tribune'. Het is volgens de Tilburgers een blijk van waardering voor Van Dijk, die als oud-jeugdspeler van Willem II uitgroeide tot een van de beste verdedigers ter wereld.

Van Dijk werd op zijn tiende opgepikt in de jeugd van Willem II, waar hij tot zijn achttiende voetbalde. Daarna maakte de aanvoerder van Oranje de overstap naar FC Groningen, waar hij echt doorbrak in het Nederlandse voetbal.

'Het betekent enorm veel voor mij'

Toch bleef de verbinding tussen Van Dijk en Willem II ijzersterk. De 34-jarige verdediger spreekt vol lof over zijn cadeau. "Willem II heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven én in mijn ontwikkeling als jonge speler. Het maakt me enorm trots dat de tribune bij de jeugdopleiding naar mij is vernoemd. Dat dit nu op deze manier wordt erkend, betekent heel veel voor mij en mijn familie. Het is een heel bijzonder eerbetoon en ik waardeer de warmte en verbondenheid die ik nog altijd met de club voel."

Ook Merijn Goris, de algemeen directeur van de Tilburgse club, is blij met het eerbetoon aan Van Dijk. "Virgil betekent ontzettend veel voor Willem II en voor onze jeugdopleiding. We wilden hem iets geven dat blijvend is. Virgil is hét voorbeeld van waar hard werken en doorzettingsvermogen toe kan leiden. Met dit eerbetoon laten we zien aan onze jeugdspelers dat dromen haalbaar zijn."

Eigen toernooi

Het eerbetoon aan Van Dijk komt een week voordat de eerste editie van zijn eigen jeugdtoernooi in Tilburg begint. Aan de 'Virgil's Legacy Trophy' doen jeugdteams van topclubs over heel Europa mee, zoals PSG, Inter en Manchester City. Ook doen jeugdteams van alle clubs mee waar Van Dijk ooit voetbalde mee. Hiermee wordt de 'Virgil's Legacy Trophy' het grootste voetbaltoernooi voor jeugdteams van heel Nederland.