De wedstrijd tussen FC Groningen en SC Heerenveen kende een nogal opvallend begin. De derby in het noorden van het land had om 21.00 uur moeten beginnen, maar dat feest ging niet op. De spelers werden door de scheidsrechter op dat tijdstip namelijk naar binnen gestuurd. Uiteindelijk werd er afgetrapt, maar het duurde niet lang voordat het duel weer werd gestilgelegd. Ook toen de bal wel rolde, was het een spektakel.

De reden van de eerste vertraging? Een deel van de FC Groningen-fans. Zij hadden voorafgaand aan de derby namelijk een flinke dosis vuurwerk ingeslagen en besloten dit bij opkomst de lucht in de knallen. Dat was niet alleen sfeerverhogend, maar ook goed voor een gigantische rookontwikkeling. Scheidsrechter Jeroen Manschot besloot vervolgens om in te grijpen.

Hij gaf aan dat de wedstrijd niet kon beginnen en wilde de spelers terug naar binnen halen. Dat lukte in eerste instantie niet, want spelers van Groningen en Heerenveen wilden eerst nog wat balletjes overspelen om warm te blijven. Toen bleek dat het heel lang zou duren, gingen de spelers toch naar binnen.

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman stond in de Euroborg op het veld en kon meer vertellen over de situatie. "De lucht is echt heel smerig, niet alleen voor de spelers. Langzaam trekt het wel weg." De wedstrijd begon desalniettemin later, door de 'sfeeractie' in het stadion. "Daarachter wordt feest gevierd op de tribune. Dat is prachtig, maar het vuurwerk zorgt er wel voor dat we nog niet kunnen voetballen."

Hugo Borst is woest

Prachtig, dat vond Hugo Borst het in het programma De Eretribune absoluut niet. In een lang relaas liet hij zijn afkeer blijken. "Het is ongezond. de lucht is... Het hoort niet. Voetbal is krachtig genoeg om er geen rotjes en vuurpijlen aan toe te voegen", stelt hij. "Wat is hier leuk aan?"

Wedstrijd weer stilgelegd

Uiteindelijk begon de wedstrijd dus een kwartier later. Wéér een kwartier later gingen de spelers opnieuw naar binnen. Na de openingsgoal van SC Heerenveen gooiden Groningen-fans bekertjes op het veld. Manschot sommeerde de spelers daarom terug naar de kleedkamers.

Goal in blessuretijd

Uitendelijk zegevierde de thuisploeg. Andries Noppert zorgde met een blunder er hoogstpersoonlijk voor dat de 1-1 nog voor rust viel. De winnende goal van de groen-witten viel in de blessuretijd van de tweede helft: Brynjolfur Willumsson schoof van heel dichtbij de 2-1 binnen en liet de Euroborg ontploffen.

