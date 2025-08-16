Feyenoord heeft ternauwernood kunnen winnen op bezoek bij stadsgenoot Excelsior (1-2). De ploeg van Robin van Persie begon belabberd, kwam al gauw op achterstand maar vocht zich terug. Mede dankzij een goal van aanvoerder Sem Steijn die daarmee zijn 50e Eredivisie-doelpunt maakte. Het bleef tot de laatste minuut spannend, vanwege grote kansen van Excelsior, maar Feyenoord kwam goed weg.

De wedstrijd begon dramatisch voor Feyenoord en dat had de ploeg van Robin van Persie volledig aan zichzelf te danken. Het leek alsof de dreun in Istanbul nog niet verwerkt was, waar Champions League-voetbal werd misgelopen tegen Fenerbahçe. Jordan Bos schutterde achterin in de opbouw, en even later maakten Quinten Timber en Timon Wellenreuther het al helemaal bont. Met een doelpunt tot gevolg.

Snelle tegengoal

Timber werd veel te makkelijk van de bal gezet op het middenveld door Adam Carlén die Derensili Sanches Fernandes de zestien in kon sturen. Een schot dat recht op Wellenreuther af kwam, raakte de Duitse doelman wel maar niet genoeg om de bal uit het doel te houden. Een behoorlijke blunder van de eerste keeper van Feyenoord.

Maar de rug werd snel gerecht bij de uitploeg. Na een geweldige schijnbeweging met het lichaam creëerde Timber ontzettend veel ruimte voor zichzelf in de zestien van Excelsior. Zijn schot werd nog gepakt door Calvin Raatsie, maar Ayase Ueda was vliegensvlug in de rebound en kopte de bal met een snoekduik het doel in.

Comeback

De opluchting was al helemaal groot toen Steijn iets na het half uur de 2-1 maakte voor Feyenoord. Hij nam een bal op de borst aan in de zestien en schoot, helemaal niet hard, de bal in de lange hoek. Kort daarna zat de schrik er even in, waar om medische hulp werd gevraagd. De medische staf van beide ploegen snelden erop af, de situatie was gauw onder controle en de wedstrijd werd hervat.

Bijzonder doelpunt Sem Steijn

De goal werd summier gevierd door Steijn, maar dat maakt hem niet minder bijzonder. Het was alweer zijn 50e goal in zijn carrière in de Eredivisie. Dat heeft hij in 98 wedstrijden volbracht, dat lukt niet veel spelers. De laatste die dat voor elkaar kreeg was Klaas-Jan Huntelaar.

Feyenoord komt goed weg

In de tweede helft kon Feyenoord niet doordrukken en bleef het tot de slotfase spannend, Excelsior kreeg namelijk tal van kansen. De adem werd al helemaal ingehouden toen Excelsior twintig minuten voor tijd maar liefst twee keer de paal raakte in één aanval. Dat die bal er niet in ging, was een wonder te noemen.

De overwinning was moeizaam, maar dat zal niet zoveel deren in het zuiden van Rotterdam. Er is weer gewonnen na de domper in Istanbul, al is er op het spel nog veel aan te merken.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.