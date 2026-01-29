Chelsea loopt het risico zijn thuisvoordeel in de achtste finales van de Champions League kwijt te raken, ondanks een uitstekende prestatie in de competitiefase. Een weinig bekende UEFA-regel is de boosdoener.

Chelsea boekte een knappe 3-2 overwinning op het Napoli van Antonio Conte en stelde daarmee de zesde plaats en directe kwalificatie veilig. Die eindklassering zou, volgens het nieuwe format van het toernooi, een return op Stamford Bridge moeten garanderen. Mogelijke tegenstanders zijn Newcastle of de Europese kampioen Paris Saint-Germain. De situatie wordt echter gecompliceerd door een bizarre regel van de Europese voetbalbond.

Chelsea mogelijk slachtoffer van bizarre regel

De UEFA-reglementen schrijven namelijk voor dat er per speelavond slechts één wedstrijd per stad mag plaatsvinden. Aangezien Arsenal en Tottenham Hotspur, die ook in Londen gevestigd zijn, respectievelijk als eerste en vierde eindigden, krijgen zij voorrang op de beschikbare speeldata (dinsdag 17 en woensdag 18 maart).

Dit brengt Chelsea in een lastig parket. Om thuis te kunnen spelen, moeten ze speciale toestemming krijgen van de Metropolitan Police en de lokale autoriteiten, en de UEFA overtuigen een uitzondering te maken op haar eigen regel. Hoewel Londense clubs in de Premier League vaak op dezelfde dag spelen, verbiedt het 'algemene principe' van de UEFA wedstrijden "in hetzelfde stadion, dezelfde stad of in steden binnen een straal van 50 kilometer".

Mocht er zo'n conflict ontstaan, zoals in maart wordt verwacht, dan is de regelgeving glashelder: "De nationale bond en de clubs zijn verplicht om vooraf een alternatief stadion te identificeren en aan te kondigen... In zo'n geval is het team met de laagste klassering in de league phase verplicht om in het alternatieve stadion te spelen."

Voordeel kwijt

De UEFA biedt wel een alternatieve oplossing: "Bij wijze van uitzondering... kan een team dat zich heeft gekwalificeerd voor een returnwedstrijd in deze rondes besluiten, door de UEFA-administratie vóór de loting te informeren, om de loting om te draaien en de eerste wedstrijd thuis te spelen." Dit zou betekenen dat Chelsea op Stamford Bridge kan spelen, maar dan wel het voordeel van de returnwedstrijd verliest.

Een andere optie zou zijn om de wedstrijd van Chelsea naar de donderdag te verplaatsen, maar dit wordt als "onwaarschijnlijk" beschouwd. Het zou het tv-schema verstoren en samenvallen met wedstrijden in de Europa League en Conference League. "De planningsgesprekken met de lokale autoriteiten over wedstrijdconflicten binnen steden voor de komende wedstrijden zijn gaande", aldus een woordvoerder van de UEFA.

Drukte van jewelste

Toch zullen de Londense veiligheidsdiensten waarschijnlijk huiverig zijn om tegelijkertijd fans uit Parijs of het noordoosten van Engeland te managen, terwijl hun manschappen al druk zijn in Noord-Londen. Tottenham kan worden gekoppeld aan Atlético Madrid, Juventus, Galatasaray of Club Brugge. Regiogenoot Arsenal wacht mogelijk een ontmoeting met Olympiakos, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen of Atalanta.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.