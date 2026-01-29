Nederland is de zesde plek kwijt op de coëfficiëntenlijst en dat zal opnieuw grote gevolgen hebben voor het voetbal in Nederland. Dat is de voorspelling van Hedwiges Maduro. De druk op trainers gaat toenemen, de aantrekkingskracht wordt minder en de kans op succes in de Champions League slinkt. Wat Maduro betreft, moet het Nederlandse voetbal zich één vraag stellen.

"Wil je resultaat hebben, of wil je gezien worden als het land dat mooi voetbal speelt?", vraagt Maduro zich hardop af daags na de uitschakeling van PSV en Ajax in de Champions League. "Dat is de discussie die ik hier in Nederland altijd zie opkomen. Zo wordt er in het buitenland ook naar ons gekeken. Er wordt hier mooi voetbal gespeeld, maar prijzen blijven uit." Volgens hem pakken clubs uit andere landen het anders aan in Europa.

'Er zijn meerdere smaken'

Maduro kijkt dan naar landen als Spanje of Engeland, waar de ploegen systematisch ook prijzen winnen in Europa. "Dat zijn ploegen die realistisch spelen. Arsenal of Barcelona, zij spelen hun eigen aanvallende spel maar verdedigen ook in een laag blok. Maar je hoort niemand zeggen dat ze verdedigend voetballen, omdat ze er ook weer snel uit zijn met z'n allen. Er zijn meerdere smaken in het voetbal, maar wij willen alleen ons eigen voetbal spelen. Dat is het probleem", schetst hij. En dan moet je op de blaren zitten, zoals nu.

"Het huidige momentum van de Nederlandse topclubs in Europa is simpelweg niet goed geweest. Europa is te groot voor hen gebleken. Dat zei Fred Grim ook eerlijk na afloop. Bij PSV heb ik toch een ander gevoel. Uiteindelijk weerspiegelt de positie waar je nu staat je niveau , maar zij hadden ook wel een moeilijke loting. Ik zag een boel ploegen onder PSV staan waar zij helemaal niet tegen hebben gespeeld. Anders had je makkelijk wat punten gepakt", analyseert Maduro. Toch vindt hij ook dat PSV het op momenten heeft laten liggen.

'Dat is het verschil'

Tegen Bayern kreeg PSV een lesje topvoetbal in Europa, vindt Maduro. "De top van de top kan allebei. Ze kunnen hun eigen spel tot in perfectie spelen, maar kunnen zich ook tot in perfectie aanpassen. Bayern scoorde uit een lange bal van de keeper. Zij hebben de kwaliteit dat hun tweede doelman gewoon een bal over 70 meter perfect kan wegleggen. In de Eredivisie zou dat niet gebeuren en kan PSV de bal hoog op het veld veroveren, dat is het verschil." Bosz is een trainer die niet snel van zijn stuk te brengen is en vasthoudt aan zijn manier van spelen. "Dat is ook niet erg, want je kan ook in je eigen speelstijl je spelers laten verbeteren. Je kunt hem vertellen te veranderen, maar dat doet hij toch niet."

Volgens Maduro, met al zijn internationale ervaring als speler, moet de vraag nu gesteld worden: "Willen we accepteren dat het blijft zoals het nu gaat , of willen we dat er minder mooi voetbal wordt gespeeld en dat we wél kunnen overleven in Europa." Want nu Nederland de zesde plek kwijt is, verwacht hij een zware periode voor het Nederlandse voetbal. "Je gaat nu inkomsten mislopen. Iedereen gaat zich nu focussen op kampioen worden, want dat is nu de enige heilige graal. Tweede worden en direct plaatsen voor Champions League kan niet meer, dus die tweede plek is niet meer genoeg."

Hij verwacht daardoor ook dat trainers het zwaarder gaan krijgen in de top van Nederland. "Je moet nu gaan bouwen aan stabiliteit binnen de club. Voorsorteren op het seizoen dat het tweede ticket wegvalt. De druk op trainers gaat toenemen, dus clubs moeten nu al nadenken over hoe ze daarmee om zullen gaan . Ook kan de kampioen komende jaren makkelijker weglopen, want die krijgt veel meer geld dan de teams eronder. Clubs zullen een duidelijke visie moeten realiseren: eerder voor ervaring kiezen of succes zoeken in het moment. Met de laatste keuze loop je achter de feiten aan."

Aantrekkingskracht van Nederland

Met de terugval op de ranglijst gebeurt er ook wat met het aanzien van de Nederlandse competitie. Niet alleen financieel krijgen clubs het zwaar, ook de aantrekkingskracht wordt een stuk minder. "Spelers zullen sneller kiezen voor landen als Portugal of België, waar meer perspectief in Europa ligt. Dat zijn allemaal negatieve effecten. Het is nu duidelijker dat het moeilijker gaat worden om topspelers te halen, die moet je nu zelf gaan creëren en ontwikkelen."

