Na een dramatische avond in de Champions League is het onvermijdelijke waarheid geworden: Nederland is plek 6 kwijt op de coëfficiëntenranglijst. Waar vorig jaar twee ploegen de laatste 16 bereikten, waren nu de laatste 24 van de Champions League niet eens haalbaar. En misschien nog wel erger: na donderdag is er zo goed als zeker nog maar één ploeg actief in Europa. De staat van het Nederlandse voetbal is schrijnend in Europa.

Het zal een gevoel van chauvinisme zijn geweest dat er woensdagavond de hoop leefde dat zowel PSV en Ajax zich zouden plaatsen voor de tussenronde van de Champions League. Want wie er de statistieken op zou naslaan, zou zien dat die in het nadeel waren voor beide clubs. Nederland komt dan ook van een koude kermis thuis op het hoogste niveau. Niemand is meer over. Ajax kreeg dankzij de andere velden al gauw de bevestiging dat het einde verhaal was en PSV ging ten onder aan haar eigen speelwijze. Het is onbegrijpelijk hoe PSV het doelpunt van Harry Kane kon laten gebeuren.

Kansloos

Het pijnlijke feit is dat Nederland al afscheid heeft genomen van het hoogste podium. Zelfs het eennahoogste podium is hoogstwaarschijnlijk te hoog gegrepen voor Nederland; drie clubs dreigen daar donderdagavond uit te vallen. Enkel AZ blijft over in de Conference League. De competitie waar in Nederland jaren geleden zo lacherig over werd gedaan. Davy Klaassen zei het na afloop treffend: We kunnen ons momenteel niet eens meten met de subtop (van Europa, red.). Hij sprak over Ajax, maar dit valt voor heel het Nederlandse voetbal te stellen.

Ajax was vanaf het begin al kansloos. Getuige de eerste vijf wedstrijden die verloren gingen, soms op gênante wijze. De Champions League kwam duidelijk te vroeg voor de club uit Amsterdam. Overwinningen op Qarabag en Villarreal waren uitschieters die te laat kwamen. Tegen Olympiakos was Ajax machteloos en dat is een uiterst pijnlijke constatering. Er waren tijden dat Nederlandse clubs in de Champions League de neus ophaalden voor zo'n matige ploeg als de Grieken.

Plek 6 is kwijt

PSV kon de eer nog redden, maar liep in het eigen mes. In de slotfase besloten zij bij een 1-1 stand nog vol op de aanval te gaan, waarna Bayern de dodelijke 1-2 maakte uit de counter. Het was allemaal van minder belang geweest, als PSV eerder in het toernooi al korte metten had gemaakt. Er werd verloren van Union Saint-Gilloise , gelijkgespeeld tegen Olympiakos, de overwinning werd uit handen gegeven tegen Atlético Madrid en de laatste vertoning in en tegen Newcastle was met veel individuele fouten ook ondermaats voor Champions League-niveau.

PSV degradeert daarmee hun geweldige prestaties tegen Napoli, Liverpool en het goede spel tegen Bayern woensdagavond. In plaats van heldenverhalen, zijn het nu twee oplevingen geweest. Ze zijn werkelijk niets meer waard na dat ene doelpunt van Harry Kane. De Portugezen lachen in hun vuistje. Benfica en Sporting CP overleven in de Champions League en FC Porto en Braga zitten zo goed als zeker bij de laatste 16 in de Europa League. Nederland raakt plek 6 kwijt. De plek waar Nederland zo trots op was en mee te koop liep.

Het was een financiële goudmijn voor de top-3 van Nederland, die allemaal kans maakten op Champions League. Nu komt er nog maar één direct ticket naar Nederland toe voor het seizoen 2027-2028 en dat zal zijn impact hebben in Nederland. Met minder geld zal het niveau afnemen, zal de aantrekkingskracht minder zijn en zijn er simpelweg minder plekken te vergeven in Europa. Dat zal het heroveren van plek 6 flink bemoeilijken.

Het is een pijnlijke constatering dat Nederland er niet toe doet in Europa, ook al hielden we onszelf dat voor met die zesde plek in handen. Feit is dat het doemscenario dreigt dat er na de competitiefase nog maar één ploeg aanwezig is in Europa en dan verdien je ook niet om mee te doen om zo'n felbegeerde 6e plek op de ranglijst.