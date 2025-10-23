Ajax ging er woensdagavond keihard van af tegen Chelsea in de Champions League. Na 45 minuten stond het al 4-1 voor de thuisploeg en uiteindelijk werd het zelfs 5-1. Kenneth Taylor kreeg al na een kwartier een rode kaart. De Britse media zijn keihard voor de 'Nederlandse giganten' en vooral voor Wout Weghorst.

Taylor kreeg in de vijftiende minuut een rode kaart, waarna Chelsea vlak daarna op voorsprong kwam. "De avond van Ajax is binnen enkele minuten geïmplodeerd", concludeerde David Richardson. De journalist was namens Sky Sports aanwezig op Stamford Bridge. "Het wordt een heel lange avond voor ze."

Na de 1-0 werd Oscar Gloukh van het veld gehaald, wat de Ajax-fans niet konden waarderen. "Johnny, rot op!", zongen zij vanuit het uitvak. Dat viel ook op bij het Britse medium. "De Ajax-supporters zijn woedend door die beslissing."

'Domste wat je ooit gaat zien'

Chelsea kwam na de wissel op 2-0, waarna Weghorst middels een penalty voor de aansluitingstreffer zorgde: 2-1. Na wat ruzie met verschillende Chelsea-spelers schutterde de spits door een strafschop in de eigen zestien weg te geven. "Dat is de domste tackle die je ooit gaat zien in het strafschopgebied", schrijft Richardson. "Goed dat hij zover meeverdedigt, maar wat dacht hij daar in vredesnaam?!"

Daarbij hield het niet op voor Weghorst, want de Chelsea-fans besloten hem ook nog te vergelijken met Andy Carroll, ook een spits met een groot fysiek en lang haar. Carroll maakte in 2010 behoorlijk wat indruk bij Newcastle United en het Engelse elftal. Na een recordtransfer naar Liverpool ging het echter razendsnel bergafwaarts. Carroll kwam vooral in het nieuws door vechtpartijen in het nachtleven.

Weghorst speelde zelf in het verleden bij Manchester United, maar onder manager Erik ten Hag kon hij toen weinig indruk maken.

Weghorst wist afgelopen weekend ook al alle aandacht op zich te richten met zijn bizarre gedrag in het duel met AZ. Zo deelde de Oranje-international een enorme elleboogstoot uit aan tegenstander Wouter Goes. Wonder boven wonder kreeg hij slechts geel en na afloop ontkende hij ook nog dat het een bewuste actie was. Het leverde nogal wat kritiek op:

'Nederlandse giganten'

The Daily Mail dikte de voorsprong van Chelsea aan, door Ajax te betitelen als 'Nederlandse giganten'. Journalist Kieran Gill moest hard lachen na de eerste helft en genoot van de 'instorting' van Weghorst en Ajax. Uiteindelijk werd het 'slechts' 5-1, na een snelle treffer in de tweede helft.

