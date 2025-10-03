Voordat Chris Woerts bekend werd bij het grote publiek dankzij Vandaag Inside, was Woerts al bij veel bekende zaken betrokken, waar je waarschijnlijk geen weet van had. Zo was hij altijd druk bezig om de fans dichter op de sport te krijgen, met verschillende campagnes. Eén is even later zo groot geworden, dat het niet meer weg te denken is. Hij had het voorstel neergelegd bij de FIFA, maar die zagen er niks in. "Een gemiste kans."

In de zakenwereld heeft de bekende gast van Vandaag Inside nogal het nodige meegemaakt. Buiten zijn werkaamheden bij de Eredivisie en clubs als Feyenoord en Sunderland, heeft hij ook bij andere grote bedrijven gezeten. Die hadden in principe niks met voetbal te maken, maar daar zorgde Woerts uiteindelijk wel voor.

Populair idee

Hij vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine onder andere hoe hij de Amstel-reclame op de boarding van de Champions League kreeg, maar ook een ander idee dat hij pitchte bij de FIFA. Een idee dat uiteindelijk razendpopulair werd, maar niet onder de vlag van de FIFA.

Woerts neemt Robert Maaskant en presentator Rick Kraaijeveld mee naar de periode dat hij bij Coca Cola werkte. Woerts had namelijk een idee om de supporter nog dichter bij het voetbal te vragen. "Een fan-dugout", legt hij uit. "Die wilde ik bij de WK-wedstrijden gaan neerzetten toen het nog helemaal niet bestond."

De fan-dugout

Woerts ging in gesprek. "Ik werkte destijds bij Coca Cola, heb ik intern gesproken en die waren enthousiast. We hadden ook Budweiser erbij aangesloten, ook enthousiast. Het was nog nooit gebeurd, dat fans zo dicht op het veld zitten. Je moet er weinig voor doen. Zet een dugout neer, wat beveiligers erbij om het veilig te houden, that's it."

Met het plan onder de arm klopte hij aan bij toenmalig FIFA-baas Sepp Blatter. "Hij zei leuk idee!, Sepp is heus geen onaardige gozer. Iedereen was enthousiast. tot we weer met bureaucratie te maken kregen", legt hij uit. Iets wat hij wel vaker last van had, legt hij op verschillende momenten in de podcast uit.

'Gemiste kans'

De veiligheid bleek een probleem. "Dan moesten ze weer een nieuwe dugout neerzetten, dat kon niet met veiligheid, accreditaties moesten er meer komen en die werden al zoveel uitgedeeld." Woerts was er alweer klaar mee en ging verder met het idee.

"Toen heb ik het later bij Feyenoord neergelegd. Samen met de VriendenLoterij heb ik dat toen geïntroduceerd en nu heeft bijna elke club het, ook in het buitenland. Eigenlijk is het dus een gemiste kans voor de FIFA om de fans meer bij een evenement te betrekken. Dat hebben ze niet gedaan. Heel dom."

