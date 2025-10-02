Ajax publiceerde begin deze week, zoals verplicht, de jaarcijfers van het afgelopen jaar. Dat moeten ze doen als beursgenoteerd bedrijf. Daaruit kwam een flink nettoverlies, maar een groei in omzet. Cijfers waar je helemaal niks aan hebt, als we commercieel expert Chris Woerts moeten geloven."Dat stelt allemaal niks voor."

Chris Woerts is te gast in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine waar Robert Maaskant de jaarcijfers van Ajax opwerpt. Er was jaren van financiële misère bij de club, waardoor Alex Kroes te pas en te onpas aangeeft dat hij rustig aan moet doen met het geld. Dat Ajax nog altijd problemen heeft op dat gebied is te zien: er is een nettoverlies nog net geen 40 miljoen geleden.

Jaarcijfers zeggen niets

Dat zegt volgens Woerts, die wel het een en ander van cijfertjes weet, niks. "Het is een beursgenoteerd bedrijf. Als je kijkt, hebben ze nu een verlies gemaakt van volgens mij 13,5 miljoen. Maar als je kijkt naar de transfers die ze nu hebben gedaan, dan hebben ze ook aan 110 miljoen euro verkocht. Dus dat is allemaal weer zwart te schrijven", is zijn mening.

Een groter oordeel heeft hij over de instelling binnen de club. Dan kijkt hij vooral naar de spelers. Maaskant gooit een balletje op naar aanleiding van een interview van Steven Berghuis deze week: "Hij gaf aan dat Ajax door in de budgettering rekening te houden met Europa League, ze een minder elftal op het veld hebben. Zie jij dat ook zo?", vraagt hij aan Woerts.

Puinhoop van Mislintat

Woerts snapt de keuze van Ajax wel. "Ze moeten de puinhoop van Sven Mislintat (voormalig technisch directeur bij Ajax, red.) wegwerken. Die heeft spelers 5-jarige contracten gegeven met een veel te hoog salaris. Daar plukken ze nog steeds de wrange vruchten van. Dus de commissaris moet de vinger wel goed aan de pols houden, dat het geld goed besteed wordt."

Best betaalde spelers van de Eredivisie

Aan de andere kant legt hij ook uit dat hij de frustratie van de spelers wel begrijpt. Maar geeft aan dat ze ook niet moeten miepen: "Volgens mij worden de spelers van Ajax nog altijd het best betaald in de Eredivisie. Met het salarishuis dat ze daar hebben, moeten ze eigenlijk bovenaan staan en niet spelen om de derde of vierde plaats. Dat wat ze nu wel doen."

John Heitinga

Dan stelt presentator Rick Kraaijeveld de vraag die vrijwel elke Ajacied zich afvraagt: Moet Heitinga zo snel mogelijk het veld ruimen of niet? "Het is wel heel makkelijk om hem de schuld van alles te geven. Hij is nou eenmaal aangesteld door Kroes en Beuker. Dat zijn slimme mensen, ik neem aan dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan", vertelt Woerts. "Geef ze nog even de ruimte, John is een aardige gozer. Geef hem even de ruimte om te groeien. Maar als het na tien wedstrijden nog steeds zo slecht is, dan is het einde oefening."

