In de Sportnieuws.nl podcast De Maaskantine wordt het optreden van Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord onder de loep genomen in gesprek met Chris Woerts. Onder andere de eerste Europa League-wedstrijd komt aan bod. Woerts vindt dat Van Persie daarin anders had moeten handelen. "Hij moet gewoon nuchter blijven", is zijn oordeel.

Op de vraag van Robert Maaskant of Robin van Persie momenteel een man met humor is, moet Chris lachen. "Nee, hij heeft absoluut geen humor. Hij lacht wel veel dingen weg op persconferenties, maar hij moet gewoon nuchter blijven, weet je niet", gaat Woerts op z'n Rotterdams erin.

Zeven wissels

Hij doelt op de keuzes die Van Persie maakte vorige week in Braga. Hij wisselde maar liefst zeven spelers en Feyenoord ging uiteindelijk pijnlijk onderuit tegen de middenmoter van Portugal. Een schande vindt Woerts, niet eens per se sportief, maar wel op ander vlak. "Hij moet vooral de fans serieus nemen, die heeft hij niet serieus genomen bij Braga uit. Daar heeft hij met een B-elftal gespeeld."

Weggepist geld

Hij benoemd daarmee drie mislukte aankopen, die speelden in de voorhoede: "Die zijn gehaald voor 20 miljoen euro. Dat is allemaal weggepist geld. Ze kunnen er niks van." Dan betrekt hij het op de meegereisde supporters die een draak van een wedstrijd voorgeschoteld kregen met B-garnituur aan de Feyenoord-kant.

Hij maakt een snelle rekensom: "Dan reis jij als supporter, als hardwerkende Rotterdammer, naar Braga. Dat is bijna 2000 kilometer. Spendeer je zo'n 1500 tot 2000 euro... Dat is voor Robin (Van Persie, red.) misschien een dag rente, maar voor andere mensen heel veel geld", legt Woerts uit. "Hij moet die mensen serieus nemen en die moet je als club ook serieus nemen. Het kan niet zo zijn dat je met een B-elftal verschijnt en dat dan weglacht."

Woerts vindt wel dat er kwaliteit zit in Van Persie en verwacht ook wel dat hij ver gaat komen. "Maar hij moet zich niet zo laten opfokken. Hij moet denken als een topsporter, en daarvoor geldt maar één ding: je laatste prestatie. Dan moet je altijd de beste opstellen en nooit voor de B-keuze gaan."

Donderdagavond speelt Feyenoord weer in de Europa League en mogen ze het laten zien in eigen huis tegen Aston Villa. Een volksclub tegen een volksclub.

