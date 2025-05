Clubicoon gooit de deur dicht voor Ajax: 'Dat is een gesloten boek voor mij'

Ajax is druk op zoek naar een trainer. Gedroomd kandidaat Erik ten Hag gaat tekenen bij Bayer Leverkusen, dus moeten de Amsterdammers verder op zoek. Bij wie ze in ieder geval niet meer aan hoeven te kloppen is Frank de Boer. De trainer werd vier keer kampioen met Ajax, maar gaat niet meer terugkeren in Amsterdam.

Het lijstje van mogelijke kandidaten voor de open vacature van Ajax wordt met de dag kleiner. Erik ten Hag gaat naar Bayer Leverkusen, Paul Simonis verlengde zijn contract bij Go Ahead Eagles en ook de werkgever van Michael Reiziger, de KNVB, wil zijn contract verlengen.

Dit is Erik ten Hag: topkandidaat bij Ajax na vertrek Francesco Farioli, schatrijk na mislukte tijd bij Manchester United Erik ten Hag is één van de meest besproken Nederlandse voetbaltrainers van deze eeuw. En momenteel wordt hij in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland. Hij leidde Go Ahead Eagles naar promotie naar de Eredivisie, deed ervaring op bij Bayern München II en groeide uit tot een geliefde coach bij zowel FC Utrecht als Ajax. Hij vertrok naar Manchester United, waar hij op 28 oktober 2024 werd ontslagen. Nu lonkt een terugkeer bij Ajax.

Frank de Boer

De algemene tendens is dat Ajax een trainer moet hebben die de club door en door kent, daar zou Frank de Boer perfect in het plaatje passen. Hij is als speler een legende blij de club, maar ook als trainer. Hij werd vier keer kampioen in zijn tijd als trainer. Nog vorig jaar, voordat Francesco Farioli werd aangesteld, gaf hij aan best te willen werken voor Ajax.

Dit is Paul Simonis: 'onbekende' kandidaat bij Ajax na vertrek Francesco Farioli en werkte al eens met Alex Kroes Vorig jaar wist het grote publiek nog niet wie Paul Simonis (40) was. Nu kennen ze hem als de stunttrainer die met Go Ahead Eagles de KNVB Beker won. Hij valt ook op door zijn rustige uitstraling, welbespraaktheid én het voetbal dat hij speelt. Voornamelijk door dat laatste staat hij hoog op het lijstje bij Ajax om de vervanger van Francesco Farioli te worden.

Dat is nu anders, vertelt hij in gesprek met deze website. Of hij al gebeld is door Ajax? "Nee, en dat hoeven ze ook niet meer te doen, hoor. Dat is een gesloten boek voor mij", vertelt hij resoluut. Wel omschrijft hij de perfecte trainer voor Ajax. "Eentje die weet wat er gevraagd wordt bij Ajax. Qua druk, qua cultuur, qua stijl. Ik denk dat daar goed naar gekeken moet worden."

Voetballegendes als Rafael van der Vaart en Marco van Basten stelen de show bij bijzonder padelevent: 'Echt bizar gevoel voor de bal' Het was een groot feest op de padelbanen van Primos Padel in Beverwijk. Tientallen voetballegendes kwamen langs voor een mooi padeltoernooi. Alles stond in het teken van Stichting Zeldzame Ziektenfonds. "Een samenkomen van oude vrienden", noemde Frank de Boer het evenement.

'Dit is eigenlijk onwaardig'

De Boer vindt het jammer dat Farioli weg is bij Ajax. "Ik had graag willen zien hoe hij het in een tweede jaar had gedaan. Ik hoop wel op een andere manier want ik heb teveel wedstrijden gezien waarin de tegenstander beter was, of in ieder geval grote gedeeltes van de wedstrijd.

Dat staat De Boer niet aan en is hij ook helemaal niet gewend. "In onze tijd konden we dat niet heugen natuurlijk. Als de tegenstander een keer van ons won, dan was het omdat wij vier keer op de paal hadden geschoten. En dan had de keeper zijn wedstrijd van zijn leven gehad. Ik heb nu teveel wedstrijden gezien dat ik dacht: Dit is eigenlijk onwaardig.

KNVB moet Michael Reiziger naar Ajax laten gaan: 'Dan doe ik dat wel, ik ben vrij' In Amsterdam is men druk op zoek naar een nieuwe trainer voor Ajax. In die zoektocht wordt ook de naam van Michael Reiziger genoemd, die naar verluidt nog niet benaderd is. Reiziger staat met Jong Oranje aan de vooravond van het EK, maar dat moet niet uitmaken. "Dat lost de KNVB echt wel op", is de mening van Robert Maaskant.

