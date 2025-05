KNVB moet Michael Reiziger naar Ajax laten gaan: 'Dan doe ik dat wel, ik ben vrij'

In Amsterdam is men druk op zoek naar een nieuwe trainer voor Ajax. In die zoektocht wordt ook de naam van Michael Reiziger genoemd, die naar verluidt nog niet benaderd is. Reiziger staat met Jong Oranje aan de vooravond van het EK, maar dat moet niet uitmaken. "Dat lost de KNVB echt wel op", is de mening van Robert Maaskant.

Volgens de analist zou Michael Reiziger de beste man zijn voor Ajax in de zoektocht naar een nieuwe trainer. "Hij heeft een Ajax-verleden, heeft een groot internationaal verleden als speler, ook bij FC Barcelona. Hij is opgegroeid met de filosofie van Johan Cruijff, als speler ook al en heeft met Louis van Gaal gewerkt. De top van de wereld heeft hij als speler en assistent trainer meegemaakt", start Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Maar die houdt niet op. Hij kent ook nog veel Ajax-talenten van zijn tijd, omdat hij trainer bij Jong Oranje is én met het EK mee was als assistent bij Ronald Koeman. "Hij kent ook alle andere talenten in Nederland vanwege zijn functie als bondscoach van Jong Oranje. Na het afvallen van andere kandidaten is hij de beste keuze."

Beschikbaarheid Reiziger

Dat Reiziger nu nog een contract heeft bij de KNVB en nota bene bijna naar een eindtoernooi gaat, dat maakt niet uit volgens Maaskant. "Ja, weet je, ik ben beschikbaar, dan doe ik dat wel eventjes. En Erwin van der Looij kan ook, die heeft het ook al een keer eerder gedaan. Dat lost de KNVB wel op."

Toch lijkt een komst van Reiziger nog verder weg dan dat Maaskant denkt, althans zo meldt De Telegraaf. Vrijdagavond bracht Mike Verweij naar buiten dat de KNVB dolgraag met Reiziger door wil en zijn contract tot 2027 wil verlengen. Het contract van Reiziger loopt nu tot na het EK. Ook zou Reiziger nog niet benaderd zijn door Ajax.

Andere optie

Maaskant komt ook nog met een andere interessante optie. "Er zijn zoveel geschikte namen. Gek genoeg wordt Frank de Boer nooit meer genoemd", begint hij. "Die is natuurlijk gewoon vier keer kampioen geworden in het verleden en hij heeft interessanter voetbal gespeeld dan Francesco Farioli. En die staat te springen om het te doen bij Ajax."

