Feyenoord leverde zondagmiddag een wanprestatie op bezoek bij PSV. Er komt ondertussen steeds meer kritiek op Feyenoord-trainer Robin van Persie, maar dat schuift aanvoerder Timon Wellenreuther meteen van de baan. "Heb je de wedstrijd gezien?", richt de Duitser zich richting één van de journalisten bij de persconferentie.

PSV stond na zeventien minuten al met 3-0 voor tegen Feyenoord. Het leek een monsterscore te gaan worden, maar de bezoekers uit Rotterdam hadden geluk dat het slechts bij een marge van drie bleef. Wellenreuther heeft geen idee waarom het zó slecht was. "Ik zou wensen dat ik weet waarom het dramatisch was. Als je zo verschrikkelijk slecht begint, dan weet je wat er gaat gebeuren tegen PSV", zegt Wellenreuther direct na afloop van de pijnlijke wedstrijd.

Verantwoordelijkheid bij spelers

De dertigjarige doelman van de Stadionclub wist niet wat hij meemaakte. "PSV begon héél goed, maar wij waren ook overal te laat en kwamen heel moeilijk in de wedstrijd. Het was in de tweede helft iets beter, maar gewoon nog steeds bij lange na niet goed genoeg om iets in te brengen", verklaart Wellenreuther.

Feyenoord won slechts één duel in de laatste vijf duels in de VriendenLoterij Eredivisie, maar toch heeft hij vertrouwen en geloof in het restant van het seizoen. "Honderd procent", zegt Wellenreuther resoluut. "We hebben genoeg kwaliteit om wedstrijden te winnen. Je hebt altijd fases in een seizoen dat het minder gaat, maar we moeten vertrouwen houden. We moeten naar onze problemen kijken, want het moet beter dan de afgelopen tijd."

Steun voor Robin van Persie

Aan het einde van de persconferentie kwam ook de vraag over de positie van trainer Robin van Persie. "Dit ligt niet aan de trainer, dat is wel duidelijk. De spelers zijn verantwoordelijk, want de coach heeft een goed plan", zegt de goalie, die het plan niet tot uitvoer zag komen in het Philips Stadion. "Dat komt omdat we alle duels verloren en constant onze mannetjes lieten lopen."

Wellenreuther reageerde enorm geprikkeld toen er werd doorgevraagd waarom de spelers verantwoordelijk zijn en niet de trainer, zoals normaal wél het geval is. "Heb je de wedstrijd gezien?", countert de captain van Feyenoord. "Je kunt er elke trainer neerzetten, maar als je niet vecht... Het ligt echt niet aan de trainer", besluit Wellenreuther.

