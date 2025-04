Clubleiding Bayern München helemaal klaar met peperdure verdediger: 'Hij weet dat hij fout zat'

Kim Min-Jae, De Zuid-Koreaanse verdediger van Bayern München kende een ongelukkige middag in het duel met Borussia Dortmund afgelopen weekend. Na het 2-2 gelijkspel staat de Beierse club open voor aanbiedingen voor de verdediger in de komende transferperiode.

Na een opvallend negatieve prestatie in Der Klassiker tussen Bayern München en Borussia Dortmund (2-2) afgelopen weekend, zou Kim Min-Jae wel eens kunnen vertrekken bij de Beierse club, zo meldt SkySport Duitsland. Dit seizoen is hij namelijk al meerdere keren flink de fout ingegaan.

Afgelopen zaterdag was het wéér raak. De verdediger ging de fout in waardoor Dortmund op voorsprong kwam. SkySport meldt dat de club uit München mede hierdoor openstaat voor aanbiedingen in de zomer, hoewel de verkoop van de 28-jarige verdediger geen prioriteit is en niet geforceerd wordt.

Mogelijke vervanger

Mocht hij vertrekken, dan heeft Bayern al een mogelijke vervanger op het oog. Dean Huijsen van Bournemouth is zeer geliefd bij de beleidsbepalers van de Bundesliga-club, maar de concurrentie om de Nederlandse Spanjaard zal fel zijn, met Real Madrid dat de jonge verdediger ook in de gaten houdt.

Einde van een tijdperk: clublegende Bayern München (35) neemt met tegenzin afscheid Na 25 jaar komt er een einde aan een succesvolle samenwerking tussen Bayern München en Thomas Müller. Het contract van de 35-jarige veteraan wordt niet verlengd. Dat heeft Müller zelf bekendgemaakt via Instagram.

Tegenvallend

Kim verruilde Napoli voor München in de zomer van 2023 voor 50 miljoen euro, maar in Beieren heeft hij de kwaliteit die hij in Italië liet zien slechts sporadisch kunnen tonen. De Zuid-Koreaanse international maakte dit seizoen al zes fouten die leidden tot tegendoelpunten, waarvan de laatste in Der Klassiker tegen Dortmund.

Bayern München-icoon hekelt vertrek van Thomas Müller: 'Dan had onze beslissing anders kunnen zijn' Uli Hoeneß, erevoorzitter van Bayern München, heeft zich uitgesproken over het vertrek van Thomas Müller. In een recent interview gaf Hoeneß inzicht in de achterliggende redenen van de beslissing om Müller zijn contract niet te verlengen. Volgens Hoeneß had de situatie anders kunnen uitpakken, als de club financieel in betere omstandigheden had verkeerd.

Kritiek

Na afloop van de wedstrijd tegen de rivaal uitte technisch directeur Max Eberl kritiek op het optreden van de verdediger. "Het is een fout. Hij verliest zijn tegenstander uit het oog. Tot dan toe speelde hij een goede wedstrijd tegen Guirassy, maar hij weet zelf ook welke fout hij maakte die tot de goal leidde", aldus Eberl.

Zes minuten na de tegentreffer wisselde Vincent Kompany Kim voor de Portugees Raphaël Guerreiro.

Alles over de Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.