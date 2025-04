Kyle Walker pakt zwalkende ploeggenoot bij AC Milan hard aan: 'Je bent Messi niet'

João Félix zal AC Milan na een korte en teleurstellende periode alweer verlaten. De Portugese aanvaller, die in februari op huurbasis overkwam van Chelsea, wist niet te overtuigen en wordt na dit seizoen teruggestuurd. Zijn matige prestaties en een opvallende opmerking van Kyle Walker over zijn speelstijl zorgen voor de nodige discussie.

Félix zal AC Milan na dit seizoen alweer verlaten, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. De Portugese aanvaller, die in februari op huurbasis overkwam van Chelsea, kan in Milaan geen indruk maken en wordt na enkele maanden alweer teruggestuurd.

Frustraties om João Félix

Félix werd in de winterse transferwindow voor 5,5 miljoen euro naar San Siro gehaald, maar kwam tot dusverre in elf wedstrijden slechts één keer te scoren en gaf één assist. Ook in de recente 1-2 nederlaag tegen Napoli kon hij zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. Tijdens dat duel werd hij na 55 minuten gewisseld.

De frustratie over het spel van Félix lijkt zich ook binnen de kleedkamer van Milan op te stapelen. Op sociale media gaat een video rond waarop te zien is hoe de spelers na rust het veld weer betreden. Ploeggenoot Walker, die op de beelden duidelijk te horen is, spreekt Félix streng toe: "Je moet de bal meer afgeven. Je bent geen Messi." De uitspraak ging viraal, met veel kritiek op Félix vanwege zijn soms zelfzuchtige speelstijl en gebrek aan rendement.

Kyle Walker to Joao Felix:



"Just pass the ball, no one here is Lionel Messi"



pic.twitter.com/YJu4QdSPze — MC (@CrewsMat10) April 1, 2025

Portugees kan verwachtingen niet waarmaken

De Portugese aanvaller leek ooit een van de grootste talenten ter wereld toen hij in 2019 de Golden Boy Award won. Na zijn doorbraak bij Benfica maakte hij datzelfde jaar een megatransfer naar Atlético Madrid voor 126 miljoen euro. In Spanje kon hij echter nooit echt overtuigen, waarna Atlético hem eerst uitleende aan Chelsea en later aan FC Barcelona.

Chelsea nam Félix afgelopen zomer definitief over van Atlético Madrid voor 52 miljoen euro, maar ook in Londen wist hij niet te overtuigen. De Engelse club zal hem komende zomer opnieuw proberen te verkopen, al is het de vraag welke clubs bereid zijn een groot bedrag neer te leggen voor de aanvaller.

