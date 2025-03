'Frenkie de Jong en Reijnders zijn absoluut niet onmisbaar voor het Nederlands elftal'

Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders gaven een masterclass tegen Spanje, maar volgens Robert Maaskant is het duo niet onmisbaar voor Oranje. Dat zegt de trainer van Helmond Sport in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Met een vervanger voor De Jong krijg je mogelijk wat diepgang vanuit die positie", stelt Maaskant.

Het Nederlandse middenveld barst van spelers uit de Europese top. De controlerende rollen kunnen worden ingevuld door De Jong (FC Barcelona), Reijnders (AC Milan) of Teun Koopmeiners (Juventus). En dan ontbreekt met Ryan Gravenberch (Liverpool) ook nog een van de beste middenvelders van de Premier League. "Daarom zijn Frenkie en Tijjani absoluut niet onmisbaar. We hebben uitstekende vervangers met héél veel kwaliteit", zegt Maaskant.

'Meer diepgang zonder Frenkie'

Maaskant zou Reijnders als één van de eersten op het wedstrijdformulier zetten, eerder dan De Jong. "Frenkie is zeer begenadigd in zijn dribbels, in zijn passing. Maar ik denk dat die functie ook goed door anderen ingenomen kan worden. En dat zal dan misschien ietsje minder zeker aan de bal zijn, maar dat heeft wel weer andere positieve dingen die het met zich meebrengt. Omdat je misschien nog wat meer diepgang en assists krijgt vanuit die positie."

Plek inruimen voor Koopmeiners

De ex-kroonprins van het Nederlandse trainersgilde ziet dan onder meer kansen voor oud-AZ'er Koopmeiners. "Dan denk ik meteen aan hem", doelt Maaskant op extra assists uit vrije trappen en corners. "Hij speelt vaak hoger op het veld, maar hij kan ook op de plek van Frenkie de Jong. Daarom denk ik ook niet dat hij onmisbaar is. Met Koopmeiners naast Reijnders en dan Justin Kluivert ervoor heb je ook een uitstekend middenveld."

Misvatting voorkomen

Maaskant onderstreept echter wel snel dat hij absoluut een groot bewonderaar is van het duo Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders. "Begrijp me niet verkeerd, want ik ben een groot fan. Ik vind dat die jongens het geweldig doen, maar er wordt mij gevraagd of ze onmisbaar zijn. Dat geloof ik niet", sluit Maaskant het onderwerp af.

Beluister De Maaskantine

In de negende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het Nederlands elftal. Verder gaat Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld in op de haat richting homoseksuele voetballers, de pijnlijke nederlaag van Indonesië en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

