Cody Gakpo verloor zondag met Liverpool van Manchester City, maar de Oranje-international was tijdens het duel ook nog eens betrokken bij een vervelend incident. Tegenstander Abdokudir Khusanov verloor na een ongelukkige botsing namelijk het bewustzijn.

De vermakelijke wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City kreeg daarmee na een uur spelen bij een 0-0 stand een duister randje gekregen. Bij een aanval van Liverpool gingen Gakpo, Khusanov en City-keeper Gianluigi Donnarumma allemaal voor de bal, maar dat eindigde uiteindelijk in een gezamenlijke botsing.

Daarbij raakte de knie van de doelman het hoofd van zijn eigen verdediger, waardoor Khusanov knock-out ging en het medische team in actie moest komen. Na de heftige klap werd het duel een poosje stilgelegd. Khusanov moest uiteindelijk gewisseld worden en werd vervangen door Ruben Dias.

Een kwartier na de wissel van Khusanov scoorde Dominik Szoboszlai een werelddoelpunt uit een vrije trap. Genoeg voor de overwinning was het echter niet, want Bernardo Silva maakte al snel weer gelijk en aan het begin van de blessuretijd bezorgde Erling Haaland via een penalty de bezoekers de zege.

Spelen door blessureleed

Khusanov had juist een basisplaats in de verdediging van Manchester City, mede door veel blessures in de achterhoede van het team van Pep Guardiola. Josko Gvardiol en John Stones zijn beide geblesseerd.

Aankomende woensdag neemt Manchester City het thuis op tegen Fulham. Die wedstrijd moet gewonnen worden willen The Citizens nog een klein greintje hoop op de titel houden. Met zes punten achterstand op Arsenal lijkt het nu al een moeilijk verhaal voor de ploeg van Guardiola.

