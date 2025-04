Cody Gakpo deelt prachtige foto's met vriendin Noa van der Bij: 'Een jaar geleden veranderde ons leven'

De Franse topvoetballer Kylian Mbappé (26) had een tijdje iets leuks met de Britse influencer Georgia May Heath (27). De twee werden samen gespot tijdens een etentje in Griekenland en tijdens een vakantie in de Marokkaanse stad Marrakech. Nu lijkt de Britse dame echter samen met een oud-teamgenoot van de Fransman.