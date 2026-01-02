Liverpool speelde donderdag teleurstellend gelijk tegen Leeds United (0-0) in de Premier League, maar de ploeg van Arne Slot is daardoor al wel zeven wedstrijden ongeslagen. Toch vindt de Nederlandse trainer dat Liverpool geen titelkandidaat is.

Dat zei coach Slot van de regerend kampioen in aanloop naar de confrontatie tegen Fulham komende zondag. "Realistisch gezien staan Arsenal en Manchester City te ver van ons af op dit moment. We moeten daar niet naar kijken", aldus de Nederlandse trainer, die met zijn ploeg vierde staat, 12 punten achter koploper Arsenal en 8 punten minder dan nummer 2 Manchester City.

"We zijn nu zeven wedstrijden op rij ongeslagen, maar als je dat zegt, denk je misschien: ze vliegen door de competitie. Maar dat is niet wat wij doen", zei Slot.

'Het is niet genoeg'

"Elke wedstrijd die we spelen, is het hard werken. We zijn vaak het team dat iets beter is dan de tegenstander, maar het is niet genoeg. Het is duidelijk dat we moeilijk kansen creëren, ondanks al dat balbezit. De eerste negentien wedstrijden van dit seizoen zijn constant een strijd geweest. Het was vaak close, met soms een beetje geluk en soms een beetje pech", aldus de coach.

Slot kan wel weer beschikken over Cody Gakpo. De 26-jarige aanvaller ontbrak een groot deel van december in de selectie, maar zat er op nieuwjaarsdag voor het eerst weer bij. De Nederlander kwam in de 66e minuut in het veld. Ook Gakpo kon zijn ploeg niet aan een doelpunt helpen tegen Leeds: 0-0.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.