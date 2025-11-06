De Europese campagne van de Nederlandse clubs begon droevig, kende daarna een korte opleving, maar levert nu opnieuw zorgen op over de coëfficiëntenranglijst. Het was een dramatische week met geen enkele zege. Ajax, Feyenoord, Go Ahead Eagles en AZ verloren allemaal, terwijl PSV en FC Utrecht niet verder dan een gelijkspel kwamen.

De punten zijn belangrijk voor Nederland om zoveel mogelijk tickets voor Europees voetbal te krijgen. De zesde plek waar Nederland momenteel op staat levert zes plekken op. Die zijn dit seizoen zo verdeeld: PSV en Ajax in de Champions League, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht in de Europa League en AZ in de Conference League.

Europese tickets op het spel

Nederland staat ver achter nummer vijf Frankrijk en de taak is vooral om Portugal (zevende) en België (achtste) op afstand te houden. Dat is deze week allesbehalve gelukt. De zes ploegen uit de VriendenLoterij Eredivisie vergaarden deze week 0,167 punt en daardoor liepen Portugal (0,200) en België (0,400) nóg verder in.

De stand in onze regio (punten vanavond):



#6 🇳🇱 Nederland 64.033 (+0.167)

#7 🇵🇹 Portugal 60.666 (+0.200)

#8 🇧🇪 België 56.950 (+0.400) — Coëfficiënten (@uefacoef) November 6, 2025

Nederland heeft dik 3 punten meer op de coëfficiëntenlijst van de Europese voetbalbond UEFA dan Portugal. De Belgen moeten 7 punten inlopen.

Dramatische week

Een overwinning - van welk toernooi dan ook - levert 2 punten op, een gelijkspel is goed voor 1 punt. Vervolgens moeten al die punten door zes worden gedeeld, omdat Nederland met zes teams actief is in Europa.

PSV trapte de Europese speelronde af met een teleurstellend gelijkspel tegen Olympiakos (1-1). Ajax ging zwaar onderuit tegen Galatasaray (0-3), terwijl Feyenoord (2-0 van Stuttgart), Go Ahead Eagles (2-0 van Salzburg) en AZ (3-1 van Crystal Palace) ook verloren. FC Utrecht stelde tot dusver flink teleur in de Europa League, maar pakte wél een knap punt in eigen huis tegen FC Porto. Al met al een pijnlijke week voor het Nederlandse voetbal.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Alles over Conference League

Check hier het laatste nieuws over de Conference League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Let op: FC Utrecht speelt Europa League en géén Conference League.