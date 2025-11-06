FC Utrecht-trainer Ron Jans heeft zich uitgesproken over het ontslag van John Heitinga bij Ajax. In een emotionele tirade liet Jans weten dat hij zich stoort aan de manier waarop trainers worden behandeld, vooral door de media. "Ga normaal met ons trainers om", stelt Jans op de persconferentie na het gelijke spel tegen FC Porto (1-1).

Jans begon zijn betoog met een duidelijke mening over het vertrek van Heitinga. "Ik vind het verschrikkelijk. John is een goede trainer en een goed mens, die in een moeilijke situatie zat. Hoe mensen met ons trainers omgaan... Ze zeggen altijd: Jullie worden voor je werk betaald en daarom moeten jullie maar alles slikken. We moeten hiermee stoppen", zegt de trainer van FC Utrecht.

Kritiek op media

De 67-jarige Jans kent de klappen van de zweep en richt zijn kritiek op de media. "Met de reguliere pers heb ik niet zoveel problemen" gaat hij verder. "Maar wel met wat erbij komt kijken. Mensen die vragen stellen om spelers en trainers uit de tent te lokken, bijvoorbeeld in praatprogramma's en op sociale media. Ga normaal met ons om!"

Ontslag en solidariteit onder trainers

Jans weet uit eigen ervaring hoe het voelt om voortijdig afscheid te moeten nemen van een club. Hij werd zelf ontslagen bij Standard Luik en FC Cincinnati. Hij vindt dat de trainersvakbond meer zou moeten doen om coaches te ondersteunen en dat trainers onderling solidair moeten zijn. "Ik wil ons trainersgilde oproepen: bijt van je af! We moeten dit niet accepteren", stelt Jans.

Een bericht voor Heitinga

Ondanks zijn kritiek heeft Jans nog geen persoonlijk contact gehad met Heitinga. Hij is echter van plan hem een bericht te sturen. "Dat doe ik altijd met trainers, ook als ik ze niet aardig vind. Ik weet alleen niet of ik zijn contactgegevens heb," gaf Jans toe.

