Robin van Persie was afgelopen weekend kritisch op de gemiste kansen tegen FC Volendam, maar donderdag precies hetzelfde gebeuren in de Europa League tegen VfB Stuttgart. Zijn ploeg verloor met 2-0, maar was wel beter. "Uiteindelijk krijg je dan een doelpunt tegen uit een moment dat je had kunnen voorkomen, dat is zuur."

Van Persie was, ondanks het resultaat, behoorlijk tevreden over de wedstrijd. "We speelden heel volwassen aan de bal en creëerden goede kansen, maar helaas maken we er niet één af. Ik vond ons los van het laatste kwartier erg goed spelen. Dat klinkt gek als je 2-0 verliest, maar ja", zegt hij schouderophalend.

Vermoeidheid

Een onderdeel van het probleem was de vermoeidheid van bepaalde spelers. Hij moest spelers langer laten staan dan hem lief was, vanwege de grote waslijst aan blessures. "Je kunt begrijpen dat Valente leeg was, het liefst laat je hem staan omdat hij goed speelde, maar hij was helemaal leeg", bekent de trainer. "Timber had het ook zwaar. Uiteindelijk krijg je dan een doelpunt tegen uit een moment dat je wel had kunnen voorkomen. Dat is extra zuur", vindt Van Persie.

"We krijgen kansen, breken goed uit, maar dan moet je hem wel maken. Dan verandert het spelbeeld ook", zag de trainer. Dat gebeurde helaas niet. In de laatste fase kreeg Feyenoord twee goals om de oren en verloor daarmee de wedstrijd.

Noodrem Read

Eerder in het duel behoedde Read zijn ploeg op bijzondere wijze van een mogelijk tegendoelpunt. Na een snelle counter van Stuttgart trok hij aan de noodrem. Een actie die veel lof kon ontvangen van Van Persie. "Ik vond het wel een goede keuze van Read. Er liep nog iemand naast dus ik vond het een goede keuze dat hij even aan de handrem trok."

Toch zag Van Persie ook nog een onderdeel van het spel dat beter moest. "Ik vond ons rustig in de momenten dat we de bal veroverden. We maakten de goede keuzes en speelden er goed onderuit, dat is niet veel teams gelukt hier dus dat is positief. We creëerden alle voorwaarden om ergens een doelpuntje te maken. Ik vond alleeen de spelhervattingen niet goed. Daar waren we slordig en dat is op dit niveau een bepalende factor. We moeten daar meer uithalen."

