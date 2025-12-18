SV Spakenburg en FC Twente hopen zich te kwalificeren voor de volgende ronde van de KNVB Beker. Een uitwedstrijd is altijd een lastige horde voor een profclub, maar ook voor journalisten en commentatoren is het verre van ideaal. Dat bleek ook door een knullig voorval op Sportpark De Westmaat.

De commentator bij Spakenburg tegen FC Twente was namelijk een behoorlijke tijd niet te horen vooor ESPN-kijkers. In eerste instantie had men geen idee waar de radiostilte vandaan kwam, maar plotseling was het lang muisstil.

'Is de commentator van het dak gevallen?'

Op social media vroegen diverse kijkers zich al af waarom Mark van Rijswijk plots niet te horen was. Mensen vroegen onder meer grappend of 'de commentator van het dak was gevallen'. Uiteindelijk bleek dat een omstander over een kabel was gevallen. In zijn val trok de supporter de belangrijke kabel eruit, waardoor de commentator minutenlang niet te horen was.

Zulke opvallende voorvallen zijn typisch voor het bekervoetbal bij amateurclubs. Het is allemaal nét wat minder strak geregeld, maar precies dat maakt het zo leuk. Je komt aan op zo’n veld en merkt meteen dat de kantine draait op vrijwilligers die iedereen begroeten alsof je er al jaren rondloopt. Maar tegelijk kun je als commentator soms goed vloeken: geen stopcontact te vinden en als je dan eindelijk alles aangesloten hebt… valt de stroom er zomaar uit. Die kleine chaos, dat improviseren, dat is precies wat een avondje bij clubs als Spakenburg zo mooi maakt.

FC Twente op voorsprong

Voor Chris de Graaf was het een héél bijzondere wedstrijd, want hij werkt als stagiair bij FC Twente. De hoofdtrainer van Spakenburg zag zijn ploeg in de eerste helft aardig stand houden, maar op slag van rust kwamen De Blauwen wel op achterstand. In het tweede bedrijf had Spakenburg echter niets in de melk te brokkelen, want FC Twente liep al snel uit naar een 1-5 voorsprong.