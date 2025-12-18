Spakenburg-trainer Chris de Graaf heeft een bijzondere tijd achter de rug. In het kader van de UEFA Pro-trainerscursus loopt hij stage bij FC Twente, maar de afgelopen weken was hij niet welkom. Donderdagavond staan FC Twente en Spakenburg namelijk tegenover elkaar in de KNVB Beker. "Dat lijkt me niet meer dan normaal", zegt De Graaf tegen Sportnieuws.nl.

De Graaf schakelde in de eerste ronde van de KNVB Beker de amateurs van DOVO uit, maar nu zal er gestunt moeten worden tegen FC Twente. "Het belangrijkste vond ik dat we thuis zouden loten", vertelde De Graaf enkele weken geleden. "Maar dat we dan de club loten waar ik al sinds de voorbereiding mee mag lopen... Dat maakt het extra speciaal. Ze noemen dat toeval, maar daar geloof ik niet in."

Sleutels afgegeven

De bekerpot tegen de Tukkers had wel consequenties, want de afgelopen twee weken was hij niet welkom op het trainingscomplex van FC Twente. "Ik ben met John van den Brom gaan zitten. Ik heb natuurlijk gezegd: 'Luister, ik ben vooral enorm dankbaar dat ik hier mag zijn en ik begrijp de belangen'. FC Twente heeft de ambitie om de beker te winnen, dus ik wil voorkomen dat ik iemand binnen de organisatie tot last ben. Dus we hebben afgesproken dat ik even twee weekjes niet op de club ben. Dat lijkt me niet meer dan normaal, ook uit respect voor iedereen bij FC Twente."

Gave ervaring bij FC Twente

De Graaf heeft überhaupt een geweldige stage bij Twente. Onlangs kreeg hij de kans om een jubileumduel tegen Schalke 04, ter ere van het zestigjarig bestaan van de club, te leiden. "Ik ben al héél dankbaar dat ik al vanaf dag één onderdeel mag zijn van het team van FC Twente, maar het is vrij uniek dat je voor je opleiding een duel mag coachen in zo'n ambiance... Vaak is het op een bijveld en dat is ook de normale gang van zaken. Ik vind het het extra mooi dat ik een duel voor 25.000 mensen op de tribune heb mogen coachen. Dat noem je: met de neus in de boter vallen."

Coachen in een stadion

Voor de trainer van tweededivisionist SV Spakenburg was het niet zijn eerste duel in een stadion. Twee jaar geleden wonnen De Blauwen met 4-1 van FC Utrecht in de KNVB Beker. Tóch liep hij donderdag tegen enkele uitdagingen aan. "De energie van de mensen is weergaloos... Je wordt gedwongen om het spel op een andere manier te beïnvloeden, omdat je de jongens niet kan bereiken. De voorbereiding is dus nóg belangrijker. Je moet het tactische plan vooraf goed hebben staan. Bij Spakenburg schreeuw ik gewoon over het veld, maar dat lukt hier niet."

Een bijzonder jubileumduel voor FC Twente tegen de vrienden van Schalke 04 in de Grolsch Veste. Liefst 25.000 kaarten verkocht, waarvan 4.000 aan bezoekers uit Gelsenkirchen #twesch #FCTwente #Schalke04 pic.twitter.com/V76i3aTarw — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) November 13, 2025

Duidelijke les voor De Graaf

In het jubileumduel tegen Schalke 04 werd hij meteen op de proef gesteld. "We hadden na tien minuten al door wat we moesten oplossen en dat hebben we geprobeerd tijdens de eerste helft, maar dat lukte niet goed genoeg. Toen heb ik het in de rust gezegd, want toen kon ik ze pas écht bereiken. En daarna lukte het plan, want toen speelden we constant onder hun druk vandaan."

Waarom stage bij FC Twente?

De Graaf loopt sinds de voorbereiding van dit seizoen stage bij FC Twente. De Spakenburger rijdt dus elke keer anderhalf uur om op zijn stageplek te komen. Waarom deze BVO terwijl er zoveel opties zijn? "Ik ben met de KNVB in gesprek gegaan en heb toen het advies gekregen om twee dingen te zoeken: een trainer met ervaring én een club met veel druk. Toen kwamen we bij Ron Jans (FC Utrecht, red.) en Joseph Oosting (ontslagen trainer FC Twente, red.) uit."

De 38-jarige 'amateurtrainer' geniet volop van zijn tijd bij de Tukkers. Hij ziet 'enorm veel' gelijkenissen bij FC Twente en 'zijn' Spakenburg. "Hier is alleen alles keer tien. Ik merkte in de voorbereiding al dat de club in de regio écht een onderdeel van het leven is. Dat is meer dan een voetbalclub en dat heb je bij Spakenburg ook. Ze hebben allemaal een enorme liefde voor de club. Alleen, dat brengt ook extra druk met zich mee. Maar dat is ook het mooie ervan."