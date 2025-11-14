Er is een grote verandering op komst in de Verenigde Staten. De Major League Soccer (MLS), de Amerikaanse voetbalcompetitie waarin onder meer Lionel Messi en Luis Suárez spelen, gaat het speelschema omgooien. De organisatie laat weten dat de competitie hierdoor straks beter aansluit op de grote Europese competities.

Vanaf 2027 begint de MLS in de zomer en eindigt het seizoen in de lente, net als in Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en de overige grote Europese competities. Momenteel loop het MLS-seizoen nog van februari tot december.

Cruciale stap

Volgens de baas van de MLS, Don Garber, is deze overstap cruciaal voor de volgende fase van de competitie. "De aanpassing van de kalender is een van de belangrijkste beslissingen in onze geschiedenis."

"Door ons schema in lijn te brengen met de grootste competities ter wereld vergroten we de internationale concurrentievermogen van onze clubs, creëren we betere mogelijkheden op de transfermarkt en zorge we ervoor dat onze MLS Cup-play-offs centraal staan. Dit luidt een nieuw tijdperk in voor onze competitie en voor het voetbal in Noord-Amerika."

Overgang

De overgang naar het nieuwe schema in 2027 gebeurt geleidelijk. Eerst volgt een ingekort seizoen met slechts veertien speelrondes, gevolgd door play-offs tussen februari en mei 2027. Daarna gaat het nieuwe format in: het seizoen 2027/2028, dat loopt van juli 2027 tot mei 2028 en, net als in Europa, een winterstop krijgt.

Naast de nieuwe kalender stemden de clubs ook over aanpassingen in de opzet van het reguliere seizoen. Mogelijke wijzigingen in het play-off-format worden nog onderzocht, maar daarover is nog geen besluit genomen.

Momenteel doen achttien teams mee aan de play-offs: de negen beste teams uit zowel de Eastern als Western Conference, die in toernooivorm strijden om de titel. De eerste ronde wordt gespeeld in een best-of-three-format, waarin hoger geplaatste teams het opnemen tegen lager geplaatste teams. De drie resterende rondes zijn knock-outwedstrijden.

Of Messi deze veranderingen zelf nog gaat meemaken is nog maar de vraag. De Argentijnse legende schurkt namelijk tegen het einde van zijn carrière aan met een leeftijd van 38 jaar.