Ajax zit momenteel zonder hoofdtrainer na het ontslag van John Heitinga. Fred Grim neemt voorlopig de honneurs waar, maar de ideale kandidaat lijkt voormalig succescoach Erik ten Hag. Vanuit Engeland was ook interesse in de Nederlander, alleen die club is afgehaakt.

Ten Hag zit zonder club na een bliksemontslag bij Bayer Leverkusen eerder dit seizoen. De Tukker weegt zorgvuldig zijn opties af, omdat hij niet weer snel zonder baan wil zitten. Laagvlieger Wolves uit de Premier League werd genoemd als mogelijke bestemming voor Ten Hag, alleen die club lijkt in zee te gaan met een andere trainer.

Het gaat om Rob Edwards van Middlesbrough, spelend in het Championship. 'De club heeft besloten dat hij vandaag al niet meer in de dug-out zit tegen Birmingham vanwege de interesse van Wolves', schrijft journalist Ben Jacobs. 'Edwards was van plan de wedstrijd te gaan managen, maar Middlesbrough vindt dat hij beter niet de leiding kan hebben.'

Interesse Ajax in Ten Hag

Het is inmiddels geen publiekelijk geheim meer dat Ajax achter Ten Hag aan zit. De vraag is alleen hoe reëel de komst van de oud-succestrainer is, mede door de interne onrust en lagere financiële mogelijkheden. Ten Hag werd tussen december 2017 en medio 2022 drie keer kampioen met Ajax. Ook bereikte hij de halve finales van de Champions League, won hij twee keer de beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal.

Voorlopig neemt Fred Grim de honneurs waar van de ontslagen Heitinga. In België wordt gesproken over de komst van Philippe Clement, die sinds februari zonder club zit na zijn vertrek bij het Schotse Rangers. Op de achtergrond gaan ook geluiden over een mogelijk spraakmakende terugkeer van Marc Overmars als technische man. Hij zou dan eventueel herenigd kunnen worden met Ten Hag, met wie hij samen veel successen beleefde in Amsterdam.

