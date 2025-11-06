Bernard Schuiteman doorliep de jeugdopleiding van Bayer Leverkusen en maakte daar zijn debuut in het profvoetbal. De huidige technisch directeur van RKC Waalwijk keek met verbazing naar het kortstondige avontuur van Erik ten Hag, die nu alweer aan Ajax gelinkt wordt. "Ik vermoed dat Erik gewend is geweest aan het Engelse model", stelt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Met veel bombarie werd Erik ten Hag afgelopen zomer aangekondigd als de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. De Duitse ploeg die vriend en vijand had verrast door kampioen te worden, verkocht in diezelfde zomer alle sleutelspelers en Ten Hag mocht opnieuw een ploeg samenstellen.

Frictie met de club

Die kans kreeg hij niet; na een stroeve voorbereiding en drie wedstrijden in de Bundesliga was het al over en uit voor hem. "Ik ben er wel al dertig jaar weg", begint Schuiteman, "Maar je oude ploegen blijf je altijd volgen. Het is toch opmerkelijk dat ze hebben besloten met Ten Hag zo vroeg te breken." Maar, vindt hij, het kan niet anders dan dat daar redenen voor zijn.

"Je kan zeggen dat het onfatsoenlijk is maar ik denk dat er redenen voor zijn die ik niet weet. Ik kan me niet voorstellen dat een club zo makkelijk zo vroeg breekt met iemand", oordeelt hij. Analist Robert Maaskant vraagt vervolgens of het hierarchisch anders in elkaar zit dan in Nederland. "Dat hangt van de club af. Je hebt Bayern München dat heel anders gestructureerd is dan bijvoorbeeld Werder Bremen of Mainz. Ik weet Leverkusen in de laatste jaren met Simon Rolfes (technisch directeur, red.) een andere koers zijn gaan varen."

Manager-rol

Hij legt uit dat er meer focus is gekomen op scouting, veel data en met een heleboel scouts. "Ik vermoed dat Erik ook gewend is geraakt aan het Engelse model bij Manchester United, waar hij naast trainer ook manager is. Waardoor hij ook veel invloed heeft op het beleid. Ik denk dat dat niet helemaal geboterd heeft, maar dat beoordeel ik vanaf een afstand natuurlijk."

Ten Hag naar Ajax?

Erik ten Hag wordt ondertussen alweer hevig gelinkt aan Ajax, waar afgelopen zomer ook al sprake van was. Toen liet hij zijn voormalig werkgever uit Amsterdam links liggen. Nu is de situatie dat hij alweer koffie heeft gedronken met technisch man Alex Kroes. Ongetwijfeld heeft daar de peniebele situatie bij Ajax de revue gepasseerd. John Heitinga heeft het zwaar bij Ajax en er lijkt geen schot in de zaak te zitten. De geluiden om Ten Hag opnieuw aan te zwellen sterken aan. Maar of hij daar zelf zin in heeft is maar de vraag.

