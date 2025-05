Crisis voor Lionel Messi: Inter Miami worstelt kort voor belangrijk toernooi met vorm

Waar de voetbalcompetities in Europa ten einde lopen, is deze in de Verenigde Staten (weer) volop aan de gang. Lionel Messi werd vorig seizoen vrij gemakkelijk kampioen in de MLS. Toch gaat het nieuwe seizoen er een stuk moeilijker aan toe voor Inter Miami, net voor een belangrijk toernooi.

Er wordt in verschillende media zelfs al gesproken over een crisis. Het lukte de MLS-kampioen en club van supersterren als Messi, Luis Suarez en Jordi Alba drie wedstrijden op rij niet om te winnen. Vannacht leden Messi en co. een pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Orlando City.

Luis Muriel opende de score voor de bezoekers in de 43e minuut. Hij ontsnapte aan de verdediging en schoot koelbloedig raak: 0-1. In de 53e minuut verdubbelde Marco Pasalic de score. Hij kreeg een afvallende bal in het strafschopgebied voor zijn voeten en schoot de 0-2 door de benen van de keeper.

Duikeling in MLS

De eindstand van 0-3 werd bepaald door IJslander Dagur Thorhallsson in blessuretijd. Hij werkte van dichtbij een lage voorzet van Duncan Maguire vanaf links binnen.

Door deze overwinning klimt Orlando City in de Eastern Conference over Inter Miami heen naar de vijfde plaats met 24 punten. De ploeg uit Miami staat nu slechts zesde met 22 punten.

David Beckham woest

Vier dagen geleden werd er nog gelijkgespeeld tegen San José: de doelpuntrijke wedstrijd eindigde in 3-3. De wedstrijd daarvoor verloor Inter Miami met dikke cijfers van Minnesota United.

Minnesota United vierde de overwinning met een stevige knipoog naar de tegenstander. Op Instagram werd Inter Miami omschreven als 'Pink Phony Club', een combinatie van een verwijzing naar het opvallende roze tenue van de ploeg én een speelse link naar het lied Pink Pony Club van Chappell Roan. Een creatieve uithaal die suggereerde dat Miami vooral draait om imago.

Dat viel in het verkeerde keelgat van mede-eigenaar David Beckham. "Toon een beetje respect. Wees elegant in triomf", schreef hij onder het bericht van Minnesota.

WK voor clubs

Inter Miami maakt zich langzamerhand klaar voor het WK voor clubs. Vanaf 15 juni spelen ze in de groepsfase tegen Al Ahly, FC Porto en Palmeiras.