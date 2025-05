FIFA krijgt gelijk in slepende rechtszaak: deelnemer uit WK voor clubs gegooid

Het WK voor clubs moet een dikke maand voor het begin op de schop. Een van de deelnemende ploegen is er definitief niet bij, nu sporttribunaal CAS een hoger beroep heeft verworpen. Daarmee blijft de beslissing van de FIFA om Club León te verbannen, staan.

De FIFA heeft Club León op 21 maart al uitgesloten van het WK voor clubs in 2025, van 14 juni tot en met 13 juli. De Mexicaanse club deelt namelijk een eigenaar met Pachuca, een andere deelnemer aan het toernooi. León ging in beroep bij het CAS, maar het sporttribunaal verwierp het beroep en bevestigde de uitsluiting.

'Doelwit geweest van laster en smaad'

In een verklaring reageert León: "De beslissing was hard, de tegenstanders machtig, de druk en belangen enorm. Als organisatie accepteren we de consequenties van deze beslissing." De club uit Mexico kaartte ook de problemen aan die de uitsluiting veroorzaakt: "Geld komt en gaat, tijd heelt alle wonden, de voetballer speelt door en de fan geeft nooit op. Maar eer, die is onschendbaar: de afgelopen weken zijn we het doelwit geweest van laster en smaad."

Plaatsvervanger

CF Pachuca mag van de FIFA wel deelnemen aan het toernooi. De winnaar van een play-off tussen het Mexicaanse Club América en Los Angeles FC uit de Verenigde Staten neemt de plaats van Club León in. Voor het eerst in de historie van het toernooi doen er dit jaar voor het eerst 32 ploegen mee, waaronder veel topclubs uit Europa. Manchester City is de regerend kampioen. De Engelse topclub won in 2023 in Saoedi-Arabië de finale met 4-0 van het Braziliaanse Fluminense.

Deelnemende ploegen 2025

De loting voor het WK voor clubs is al gedaan. Check hieronder de diverse groepen.

Groep A Palmeiras (Brazilië) FC Porto (Portugal) Al Ahly (Egypte) Inter Miami (Verenigde Staten)

Groep B PSG (Frankrijk) Atletico Madrid (Spanje) Botafogo (Brazilië) Seattle Sounders (Verenigde Staten)

Groep C Bayern München (Duitsland) Auckland City (Nieuw-Zeeland) Boca Juniors (Argentinië) Benfica (Portugal)

Groep D Flamengo (Brazilië) Esperance Sportive de Tunis (Tunesië) Chelsea (Engeland) Club America of Los Angeles City FC (Mexico of Verenigde Staten)

Groep E River Plate (Argentinië) Urawa Red Diamonds (Japan) Monterrey (Mexico) Inter (Italië)

Groep F Fluminense (Brazilië) Borussia Dortmund (Duitsland) Ulsan HD (Zuid-Korea) Mamelodi Sundowns (Zuid-Afrika)

Groep G Manchester City (Engeland) Wydad AC (Marokko) Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten) Juventus (Italië)