David Beckham woedend na pijnlijke nederlaag van Inter Miami: 'Toon respect!'

David Beckham is woest na de 4-1 nederlaag van zijn club Inter Miami tegen Minnesota United in de MLS. De mede-eigenaar zag hij hoe zijn team, met sterspeler Lionel Messi in de basis, hard onderuitging. Maar het was niet alleen de uitslag die voor onrust zorgde. Ook wat er ná het laatste fluitsignaal gebeurde, zette kwaad bloed bij de oud-voetballer.

De nederlaag kwam hard aan, ondanks een doelpunt van Messi dat de eer voor Miami nog enigszins redde. Verder had de ploeg weinig in te brengen tegen een scherp en energiek Minnesota, dat met overtuiging de drie punten pakte. Wat volgde, was een flinke nasleep op sociale media die het sportieve verlies nog verder uitvergrootte.

Minnesota steekt de draak met Inter Miami, Beckham bijt terug

Minnesota United vierde de overwinning met een stevige knipoog naar de tegenstander. Op Instagram werd Inter Miami omschreven als 'Pink Phony Club', een combinatie van een verwijzing naar het opvallende roze tenue van de ploeg én een speelse link naar het lied Pink Pony Club van Chappell Roan. Een creatieve uithaal die suggereerde dat Miami vooral draait om imago.

Beckham, doorgaans beheerst en stijlvol, kon het niet laten om publiekelijk te reageren. "Toon een beetje respect. Wees elegant in triomf", schreef hij onder het bericht van Minnesota. Een logische oproep tot sportiviteit, maar veel effect had niet zo bleek later.

'Respect boven alles'

Een tweede post volgde al snel: een foto van een spandoek met daarop de tekst 'Geschiedenis boven hype, cultuur boven cash'. Daarbij waren de woorden 'hype' en 'cash' in roze gemarkeerd. Opnieuw een gerichte steek richting Beckham, Messi en de met sterren bezaaide club uit Miami. De Engelsman reageerde nogmaals koel: "Respect boven alles."

Hoewel de nederlaag pijnlijk was, blijft Inter Miami stevig meedoen in de Eastern Conference. De ploeg van Messi staat momenteel vierde, met nog een wedstrijd tegoed. Ondertussen richt de club zich op de laatste vijf MLS-duels voordat het WK voor clubteams begint. In de groepsfase van dat toernooi wacht een stevige uitdaging, met duels tegen Al-Ahly, FC Porto en Palmeiras.