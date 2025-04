Cristiano Ronaldo ramt goal erin die volgens fans Puskas Award moet winnen: 'Zo doen we dat'

Cristiano Ronaldo heeft weer wat stapjes gezet op weg naar de duizend goals in zijn loopbaan. De Portugese superster (40 jaar) scoorde zaterdag tweemaal voor Al Nassr tegen Al Riyadh in de Saudi Pro League. De tweede goal wordt op de socials breeduit bejubeld.

Al Nassr won dankzij de goals van CR7 de pot met 2-1. Het betekende voor Ronaldo zijn 932 en 933e goal in zijn carrière. Hij heeft dit seizoen 23 treffers op zijn naam geschreven in de Saudische competitie. Dat komt neer op 40 procent van alle goals van Al Nassr. De aanvaller van de nummer drie van de ranglijst is daarmee momenteel de topscorer van de competitie.

Puskas Award

De tweede goal van de voormalig speler van onder meer Manchester United, Juventus en Real Madrid was een kiezelharde volley, vanaf het randje van het strafschopgebied. De bal raakte nog de onderkant van de lat voordat-ie als een granaat insloeg. Hij kreeg de bal aangeleverd door Sadio Mane, ex-Liverpool en ex-Bayern München.

Op X schrijven diverse voetbalvolgers dat deze goal een kandidaat moet zijn voor de Puskas Award, die jaarlijks door de voetbalbond FIFA wordt uitgereikt aan dé goal van het jaar. "Geef hem die prijs nou maar gewoon, want hij is de beste ooit", claimt een bewonderaar. Uiteraard wordt ook zijn Argentijnse rivaal erbij gesleept: "Als Messi deze goal had gemaakt, stond de Puskas Award nu al voor hem klaar."

Zakelijke imperium

Vanuit Saudi-Arabië breidt Ronaldo ondertussen ook zijn zakelijke imperium uit. Hij heeft Hiervoor de handen ineen geslagen met Matthew Vaughn (54), een beroemde regisseur, en een filmstudio opgericht. De naam van de studio: UR•Marv.

Variety meldt dat deze onafhankelijke studio de traditionele filmwereld wil opschudden door "innovatieve technologie te omarmen, met respect voor traditie".

'Zo doen we dat', schreef Ronaldo na afloop op X

This is how we do it ⚽️⚽️ pic.twitter.com/IJR2ivdYEa — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 12, 2025

YouTube

In juli 2024 opende hij een kanaal op YouTube, wellicht om alvast te proeven van de wereld van audiovisuele media. Nog geen jaar later heeft hij al bijna 1 miljard views gescoord met zijn vlogs en video's van zijn partner, Georgina Rodriguez.

Hoewel de aanvaller niet meer in de Europese topcompetities te zien is, blijft zijn waarde stijgen. Volgens een onderzoek van het Portugese marketingbureau IPAM is Ronaldo tegenwoordig 850 miljoen euro waard. Dat is een persoonlijk record.