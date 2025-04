Cristiano Ronaldo helpt Al-Nassr aan belangrijke zege in Saudische derby

Cristiano Ronaldo heeft de kraker tussen Al-Nassr en Al-Hilal in het voordeel van zijn ploeg beslist. Met zijn doelpunten is hij weer iets dichter bij de mijlpaal van honderd goals in zijn carrière.

Al-Nassr was er op gebrand de derby te winnen. De ploeg won sinds 2021 elke ontmoeting met de Saoedische topclub. Die reeks is nu beëindigd.

Voor rust speelde de uitploeg slimmer en creëerde een aantal goede kansen, terwijl Al-Hilal geen enkel schot op doel wist te produceren. De openingstreffer viel vlak voor rust. Marcelo Brozović bediende Ali Al Hassan, die de bal prachtig via de lat binnen schoot.

Cristiano Ronaldo laat zijn oog vallen op deze Spaanse club Cristiano Ronaldo lijkt zich langzaam voor te bereiden op een nieuw hoofdstuk in zijn carrière – ditmaal niet op het veld, maar aan de bestuurstafel. Volgens verschillende media overweegt de Portugese voetballegende om eigenaar te worden van een club in Spanje. Een opvallende stap, zeker gezien zijn diepe band met Real Madrid.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Al-Nassr de voorsprong. Sadio Mané zette vanaf links voor op Ronaldo, die doelman Yassine Bounou kansloos liet. De spanning keerde terug in de 63e minuut. Ali Al Bulayhi bracht Al-Hilal terug in de wedstrijd na een assist van Milinković-Savić.

Vergeet Ferrari’s en villa’s: dit is waar Sadio Mané zijn geld aan uitgeeft Sadio Mané is niet alleen een wereldster op het veld, maar ook een held daarbuiten. Waar veel profvoetballers hun geld steken in luxe, gebruikt de Senegalees zijn succes om levens te verbeteren. Hij bouwt ziekenhuizen, steunt zijn dorp financieel en helpt met schoonmaken in de moskee. Een zeldzame combinatie van een grootse voetballer mét een enorme menselijke kant.

Doelpunt 931

In het restant van de wedstrijd zette Al-Hilal de tegenstander onder druk. De ploeg van Jorge Jesus was dicht bij de gelijkmaker, maar in plaats daarvan kreeg Al-Nassr in de 88e minuut een penalty toegekend door Kabakov. Ronaldo schoot raak vanaf elf meter en besliste zo de wedstrijd. De Portugees staat nu op 931 doelpunten in zijn carrière.

Saudi Pro League

Door de zege verstevigde Al-Nassr de derde plaats in de Saudi Pro League met 54 punten. Al-Hilal blijft zeven punten achter koploper Al-Ittihad en lijkt de titelverdediging te kunnen vergeten. In het topscorersklassement gaat Ronaldo aan de leiding met 21 goals, gevolgd door Abderrazak Hamdallah en Marquinhos Leonardo met 17 treffers. Karim Benzema en Ivan Toney delen de vierde plaats met 16 doelpunten.