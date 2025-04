Cristiano Ronaldo verdient ook miljoenen buiten het veld: dit is de merkwaarde van de topvoetballer

De 40-jarige superster Cristiano Ronaldo verdient naast zijn miljoenensalaris bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië ook nog een hoop geld buiten de lijnen van het voetbalveld. Zijn merkwaarde is gestegen naar een recordhoogte. Lees hier hoeveel de Portugees precies verdient.

Hoewel de aanvaller niet meer in de Europese topcompetities te zien is, blijft zijn waarde stijgen. Volgens een onderzoek van het Portugese marketingbureau IPAM is Ronaldo tegenwoordig 850 miljoen euro waard. Dat is een persoonlijk record.

'Verdrietige' Cristiano Ronaldo deelt bijzondere foto: 'Ik ben voor altijd dankbaar' Cristiano Ronaldo staat stil bij het overlijden van zijn 'ontdekker'. Op 77-jarige leeftijd overleed Sporting-legende Aurélio Pereira. Hij leidde jarenlang de scouting en opleiding van de eerste profclub van de Portugese superster. Op Instagram komt Ronaldo met een emotioneel eerbetoon.

Sociale media

Om die waarde te berekenen werd gekeken naar de inkomsten die CR7 genereert uit aandacht van de media, zijn bereik op sociale media en zijn waarde voor grote merken. De voetballer weet zijn bereik goed in te zetten en houdt jaarlijks zo'n 150 miljoen euro over aan publiciteitsdeals.

Hij werkt regelmatig samen met merken via Instagram, waarop hij 650 miljoen volgers heeft. Daarnaast is Ronaldo vorig jaar begonnen met een eigen YouTube-kanaal. Daar staat de teller inmiddels op ruim 74 miljoen abonnees.

Bovendien verkoopt de vedette zijn eigen producten. Zo heeft hij een eigen parfum, een schoenencollectie en een onderbroekenmerk. De portugees bezit ook hotels over de hele wereld.

Filmstudio

Onlangs heeft hij ook een eigen filmstudio opgericht in Hollywood. Hiervoor heeft hij de handen ineen geslagen met Matthew Vaughn (54), een beroemde regisseur. De naam van de studio is UR•Marv. De samenwerking heeft al twee actiefilms opgeleverd.

Opmerkelijke nieuwe stap voor Cristiano Ronaldo: voetballegende bundelt krachten met beroemdheid Cristiano Ronaldo (40) heeft tal van verhalen geschreven op het voetbalveld, maar nu gaat hij ze naar het witte doek brengen. De Portugees is namelijk bezig geweest met de oprichting van een filmstudio in Hollywood.

Al-Nassr

Ronaldo verdient ook al een aardig zakcentje bij zijn club. Al-Nassr betaalt hem jaarlijks ruim 200 miljoen euro aan salaris. De 40-jarige is ook op het veld nog steeds van waarde en blijft scoren in de Saudi Pro League. Hij jaagt op 1000 goals in zijn carrière. De teller staat momenteel op 931 doelpunten.