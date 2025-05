Cristiano Ronaldo slikt gigantische teleurstelling voor ogen van Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie

Hij is de absolute supersterk van de voetbalcompetitie in Saoedi-Arabië, maar sportief is het verblijf van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr voorlopig nog niet. Daar is nu een nieuwe en grote domper bijgekomen voor de 40-jarige Portugees en zijn ploeggenoten.

Dat gebeurde woensdagavond in de Saoedische voetbalcompetitie. Het Al Nassr van Ronaldo en co moest winnen van Al-Ittihad om nog een kans te maken op de landstitel. Dat lukte Ronaldo sinds zijn komst naar het Midden-Oosten namelijk nog niet. De start was voortvarend, want dankzij goals van Sadio Mané en Ayman Yahya stond het voor rust 2-0.

Het gat was virtueel weer verkleind tot vijf punten, maar na rust ging het helemaal mis. Zonder de geblesseerde Steven Bergwijn kwam de koploper helemala terug. Karim Benzema en N'Golo Kanté brachten de score weer in evenwicht en diep in de blessuretijd maakte Houssem Aouar de winnende: 2-3. Het duel stond overigens onder leiding van een Nederlander: Danny Makkelie was de leidsman in het King Saud University Stadium.

De ploeg van Ronaldo is de titel dus definitief uit zicht verloren en moet zelfs nog alles op alles zetten om de Aziatische Champions League te halen. Voorlopig bezetten Al Ittihad, Al Hilal en Al Ahli die posities op de ranglijst. Al Nassr heeft eén punt achterstand op nummer drie Al Ahli. De competitie duurt nog vier wedstrijden en Bergwijn en co lijken al bijna zeker van de landstitel.

Nieuwe sportieve domper

Anderhalve week geleden incasseerde Ronaldo ook al een sportieve domper. Door een nederlaag tegen Kawasaki Frontale liep het een finaleplaats in de Aziatische Champions League mis. Het werd 2-3 na een krankzinnige slotfase waarin onder meer Ronaldo meerdere kansen liet liggen.

Bijzonder nieuws voor superster

