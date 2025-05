Populaire vriendin van Cristiano Ronaldo viert imposante mijlpaal met Nederlands tintje

Georgina Rodríguez, de vriendin van de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo, doet het extreem goed op social media. De influencer vierde vrijdag een mijlpaal.

Het in Argentinië geboren model, dat Ronaldo ontmoette in een filiaal van Gucci en sinds 2016 zijn partner is, liet op Instagram zien dat ze een bijzondere mijlpaal heeft bereikt. Haar profiel heeft in totaal meer dan 1 miljard views opgeleverd. Een aanzienlijk deel van de hele mensheid heeft dus weleens op haar pagina gekoekeloerd.

Nederlands orkest

Opvallend genoeg zet ze in haar Instagram-story over de mijlpaal muziek van Het Radio Filharmonisch Orkest, een Nederlands orkest. Op Instagram wordt het ensemble aangeduid als 'Netherlands Radio Philharmonic Orchestra'.

Ook laat ze beelden zien van het begin van een wedstrijd van haar zoon Cristiano Ronaldo dos Santos Júnior. Hij speelt in een jeugdteam van Al-Nassr, tevens de werkgever van de grote CR7. De naam van Cristiano Ronaldo Junior prijkt op een lijst van 22 spelers die zijn opgeroepen voor Portugal onder 15. Zij spelen tussen 13 en 18 mei het Vlatko Markovic Toernooi in Kroatië. Naast het gastland en Portugal doen ook landen als Frankrijk en Engeland mee. Een jeugdteam van Nederland ontbreekt.

Trouwen

Rodriguez en Ronaldo zijn dus al bijna tien jaar bij elkaar, maar een huwelijk of aanzoek liet nog op zich wachten. Wel lijkt er iets aan te zitten komen, want in haar realityserie droeg ze onlangs een opvallende ring. En die ring zit om de linker ringvinger van Georgina, en dat is ook de plek waar normaal gesproken een verlovingsring wordt gedragen.

Toch is het niet duidelijk of Ronaldo daadwerkelijk een aanzoek heeft gedaan. Bij de foto zette de Argentijns-Spaanse influencer een Arabische tekst die 'hou het kwaad bij ons vandaan, Amen', betekent.

Tattoo

De 31-jarige heeft die woorden ook op haar pols getattoeëerd. De tekst kan ook te maken hebben met de veiligheid van het gezin in Saoedi-Arabië. Ze wonen sinds de transfer van Ronaldo naar Al-Nassr in 2023 in Riyadh. De familie wordt sinds een tijdje beschermd door een persoonlijke bodyguard.

