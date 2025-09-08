Hélène Hendriks, Noa Vahle en Jack van Gelder hadden geen goed woord over voor het Nederlands elftal na de 3-2 zege op Litouwen. Vooral de manier van het weggeven van de doelpunten was volgens de tafelgasten van de Oranjezondag onacceptabel.

"We worden wereldkampioen", grapt Vahle na een vraag van Hendriks in de Oranjezomer. "Het was natuurlijk niet om aan te gluren. Litouwen is de nummer 143 van de wereld. De manier waarop de tegendoelpunten ook ontstaan, dan mag je ook wel even achter de oren krabben. Met die kwaliteiten die we hebben. De helft van de selectie zit in de Premier League en dan laat je je gewoon even de oren wassen. Ronald Koeman was zich negentig minuten lang aan het opvreten, hij zwaaide met zijn armen en was erg ontevreden."

Jack van Gelder

Van Gelder dacht zelfs dat Oranje met een andere wedstrijd bezig was dan die tegen Litouwen. "Als iedereen gemotiveerd is en als iedereen fit is, dan hebben we absoluut een team dat zich met de wereldtop kan meten. Het zijn hele goede voetballers. Maar wat ik ook in de eerste wedstrijd zag, was dat het een beetje een wedstrijd was wie het minst bezwete shirt aan had. Ik had het idee dat ze allemaal amper wat deden. Het was zo plichtmatig."

Volgens Van Gelder gaf Oranje de doelpunten te makkelijk weg en dat deed hem denken aan een eerdere wedstrijd van het Nederlands elftal waar hij bij was. "Als het Nederlands elftal tegen een amateurteam speelt, dan krijgen die ook wel een of twee kansen. Ik heb vaker van dit soort wedstrijden meegemaakt. Luxemburg - Nederland wonnen we bijvoorbeeld net met 1-0. Toen waren we heel blij, maar nu hebben we een hele goede lichting en dan is het jammer dat ze zo spelen. Maak het af tegen Polen en Litouwen en je bent van alles af."

