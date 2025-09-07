Litouwen - Nederland was in meerdere opzichten historisch. Door een record van Memphis, maar ook door het matige spel van Oranje. Buiten de heldenrol van Memphis was er ook één grote tegenvaller bij Oranje. Diegene was betrokken bij de eerste goal van Litouwen en hoogst ongelukkig aan de bal.

Het is niet de beste interlandperiode van Oranje geweest, schrijven we met gevoel voor understatement. Het 1-1 gelijke spel tegen Polen was een grote domper, vervolgens werd het duel met Litouwen niet beter zo niet slechter. Een 2-0 voorsprong werd zomaar weggegeven en uiteindelijk nog gered door Memphis Depay, die vanaf vandaag een record achter zijn naam heeft staan.

Memphis Depay

Er kan dan ook maar één man de uitblinker van de wedstrijd zijn: Memphis Depay. Niet alleen omdat hij het felbegeerde record dan eindelijk in handen heeft, maar ook omdat hij Oranje bij de hand nam op het moment dat hij het meest nodig was. In de eerste helft brak hij de ban voor Nederland door de eerste belangrijke goal te maken.

Toen was het tijd om te knuffelen met Koeman, die man die altijd in hem geloofde. Het was de 51e van Memphis, daarmee is hij topscorer aller tijden voor Nederland, na Robin van Persie. Eerder loerde hij al op het doelpunt, maar ook na zijn goal bleef hij hongerig. Hoewel Nederland niet het beste spel van de wereld speelde, viel Memphis op in zijn nieuwe rol wat vaster in de spits.

Ook toen Nederland de voorsprong helemaal weggaf, was het Memphis die de ploeg moest helpen. In de tweede helft kon de ploeg van Koeman geen vuist maken, maar was het Memphis die de 2-3 scoorde. Een broodnodig doelpunt om de schande iets minder erg te maken. Hiermee maakt hij zijn positie als eerste spits nog meer waar. Een basisplaats voor Weghorst lijkt steeds meer een utopie. Er is maar één man in de spits voor Nederland.

Grote tegenvaller

Een kritische noot moet gekraakt worden voor Jerdy Schouten. De PSV-aanvoerder had eindelijk weer eens een basisplaats bij Oranje maar viel in negatieve zin op. Bij de 2-1 kon hij maar niet zijn tegenstander van de bal zetten, hij liep mee maar greep niet in. Mede door hem kwam de goal tot stand.

Precies waar hij voor in de basis stond, zijn goede passing, ging vandaag enorm fout. Want hij was ook ongelukkig aan de bal, te vaak verspeelde hij de bal. Ook had hij een paar slippertjes op cruciale momenten waardoor Litouwen kon uitbreken. Vrijwel alles ging mis. Het is onbegrijpelijk dat Koeman hem niet heeft gewisseld.

Oranje op rapport

Bart Verbruggen - 5,5

Nathan Aké - 6

Virgil van Dijk - 5,5

Stefan de Vrij - 5,5

Denzel Dumfries - 7

Quinten Timber - 6,5

Jerdy Schouten - 4

Tijjani Reijnders - 6

Cody Gakpo - 7

Memphis - 9

Donyell Malen - 5,5

Jurriën Timber - 6

Micky van de Ven - 6,5

Sem Steijn - 6,5

Wout Weghorst - (niet genoeg minuten gespeeld)

Matthijs de Ligt - (niet genoeg minuten gespeeld)

Ronald Koeman - 6