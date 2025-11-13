De toekomst van voetballer Stefan de Vrij (33) ziet er niet rooskleurig uit. Nadat hij buiten de selectie van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje viel, lijken ook zijn dagen bij Inter geteld. Het contract van de Nederlander bij de Italiaanse club loopt af.

Volgens Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport is De Vrij bezig aan zijn laatste seizoen bij Inter. Net als zijn teamgenoot Francesco Acerbi. "Vanaf 1 juli zullen zij geen onderdeel meer zijn van het team", schrijft het medium. Dan loopt het contract van de Nederlander af. "Te oud en versleten door de laatste seizoenen, zullen ze geen onderdeel zijn van de toekomst van de Nerazurri."

Club Brugge-speler Joel Ordóñez geldt als topkandidaat om De Vrij op te volgen bij Inter. De Ecuadoraan staat al langere tijd op de radar in Milaan, maar de onderhandelingen lopen stroef. De 21-jarige verdediger heeft nog een contract bij de Belgische club tot 2029. Club Brugge zou minstens 25 miljoen euro voor Ordóñez willen.

Oranje

Bij het Nederlands elftal viel De Vrij ook al buiten de boot. Koeman koos weer voor Matthijs de Ligt in de achterhoede en dat ging ten koste van de 33-jarige. "Ik weet wat ik aan Stefan heb. Het is een belangrijke speler voor mij, altijd al geweest en hij is goed voor de groep. Hij is absoluut niet plots niet meer in beeld. Ik belde hem ook, want hij verdient uitleg", zei de bondscoach over die keuze.

Oranje moet zich deze interlandperiode gaan plaatsen voor het WK. Dat moet gebeuren tegen Polen of even later tegen Litouwen. Vrijdagavond speelt Nederland op bezoek bij Polen in Warschau. Bij winst is Nederland dan zeker van het WK. Anders moet het gebeuren in eigen huis op maandagavond tegen Litouwen.

Alles over WK-kwalificatie

Alles over Serie A

