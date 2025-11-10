Ronald Koeman ging in op zijn keuzes voor de selectie van het Nederlands elftal. Daarin was weer plek voor Manchester United-verdediger Matthijs de Ligt. Maar dat ging ten koste van zijn rots in de branding bij Oranje. "Dat laat ik hem dan wel even persoonlijk weten, dat verdient hij", vertelde hij over het contact met de international.

Matthijs de Ligt wordt bewierookt in Engeland vanwege zijn prestaties bij Manchester United. Ook afgelopen weekend was hij weer belangrijk. Ook Ronald Koeman is het opgevallen en dat deed hem besluiten om hem er weer bij te nemen bij Oranje. Dat was de vorige keer niet het geval.

'Ik vind dat nu vele malen beter'

Dat licht hij nu toe. "Ik vond dat ik hem moest selecteren op basis van wat hij laat zien. Hij heeft een moeilijke periode achter de rug", vertelt hij. "Bij de club is nu ook meer rust en ze presteren ook beter." Hij sprak de laatste tijd ook veel met De Ligt. "Ik zat ook weleens met hem dat ik zei dat hij niet zeker oogde in zijn spel. Ik vind dat nu vele malen beter. Zijn positie bij de club zal altijd belangrijk zijn voor een speler. Ik vond dat ik hem er weer bij moest nemen."

En dat heeft consequenties, want daardoor moest Koeman een moeilijke keuze nemen: of Stefan de Vrij meenemen of Jan Paul van Hecke. "We hebben zoveel goede centrale verdedigers dat ik een keuze moest maken", het werd Van Hecke. "Ik weet wat ik aan Stefan heb. Het is een belangrijke speler voor mij, altijd al geweest en hij is goed voor de groep. Hij is absoluut niet plots niet meer in beeld. Ik belde hem ook, want hij verdient uitleg."

Speeltijd speelt geen rol

Koeman liet weten dat het niks met de speeltijd van de twee te maken heeft. De Ligt speelt alles en De Vrij krijgt dit seizoen al een heel stuk minder minuten. "Dat is gedeeltelijk zo, maar daar ben ik niet zo consequent in. Percentages maken me uiteindelijk niet zoveel uit. Nathan Aké is ook iemand die geen 50% van de wedstrijden haalt, maar zit wel bij deze groep. Je bepaalt het per selectiespeler."

Met deze selectie moet Oranje zich gaan plaatsen voor het WK. Dat moet gebeuren tegen Polen of even later tegen Litouwen. Vrijdagavond speelt Nederland op bezoek bij Polen in Warschau. Bij winst is Nederland dan zeker van het WK. Anders moet het gebeuren in eigen huis op maandagavond tegen Litouwen.

