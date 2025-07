Ruben van Bommel is terug op het oude nest. De vleugelspeler kwam voor een fiks bedrag terug bij PSV, waar hij eerder al in de jeugd speelde. De link met zijn vader is altijd al snel gelegd, misschien soms wel vaker dan hem lief is. Maar voor nu is hij blij dat hij terug is. "Hier kan ik om de prijzen gaan spelen."

Ruben van Bommel is pas net klaar met vakantie vieren als hij zich meldt bij PSV in het Duitse Marienfeld. Voor het eerst sinds zijn presentatie staat hij de pers te woord en mag gelijk aanschuiven aan een tafel waar acht personen omheen zitten. Of hij dat ooit heeft gehad? "Nee, dit is wel een primeurtje voor mij", lacht hij met een voorzichtige glimlach.

Snelle keuze gemaakt

Het is allemaal nog wat onwennig, maar waar Van Bommel bij AZ nog weleens verlegen kon zijn, maakt hij gaandeweg het gesprek grapjes. Alsof hij met de transfer naar PSV al direct een stuk gegroeid is. Hij voelt zich in ieder geval goed en is blij met de transfer die hij gemaakt heeft. "Het was vrij snel na het EK met Jong Oranje dat het begon te spelen, daarna is het vrij snel gegaan."

De verhalen dat Van Bommel zelf wat heeft 'ingeleverd' om de transfer rond te brengen, bevestigt hij. "Van wat ik gehoord heb, was het dan niet mogelijk geweest." Wat hij precies gedaan heeft, wil de jongeling niet vertellen. Vertellen over waarom hij naar PSV wilde, doet hij des te liever. "Omdat ik dacht dat dit wel de stap in mijn carrière zou zijn. Op een plek waar ik al eerder heb gezeten en waar ik een goed gevoel bij had."

Eigen pad gekozen

Van Bommel bewandelde een ander pad dan leeftijdsgenoten van hem deden. Bijvoorbeeld Isaac Babadi en Niek Schiks, die bij PSV bleven en in Jong PSV terecht kwamen. De zoon van destijds trainer Mark van Bommel verliet PSV tegelijk met zijn vader en ging dichterbij huis voetballen bij MVV. "Dat was even schakelen. Ik ging minder trainen, op een lager niveau, het was even lastig omdat ik PSV gewend was. Maar uiteindelijk kon ik het accepteren en ging ik stapje voor stapje omhoog."

In de meest letterlijke zin bedoelt Van Bommel dat. Een andere reden dat hij bij PSV vertrok, had ook met zijn fysiek te maken. "Ik hoorde nog van iemand uit de staf komen dat toen ik wegging dat ik 1,66 lang was en 47 kilo woog. Dat is wel veranderd... Nou is dat 1,90." Het laat de ontwikkeling van Van Bommel zien, die nu juist geprezen wordt om zijn fysieke gesteldheid. Ook dat ging niet vanzelf. Hij werkte hard aan zijn fysiek: "Maar ik moest wel snel blijven."

De naam Van Bommel

Hij verdiende een transfer naar AZ en imponeerde daar zijn oude werkgever weer, hij stond al een poos bovenaan een lijst van versterkingen in Eindhoven. Zo start hij aan een tweede periode bij de club waar zijn vader, Mark, eerder al als speler en trainer succesvol was. Is het nou vervelend om die achternaam te hebben? "Ik heb het altijd al gehad, ook in de jeugd al. Het is vervelend, maar op een gegeven moment ben je eraan gewend. Je hebt altijd mensen die wat roepen omdat je die achternaam hebt, en daarvan is 90% niet terecht."

Een goed voorbeeld is het verhaal dat PSV met zijn komst ook Mark van Bommel en Bert van Marwijk, de opa van Ruben, om hun nek haalt. Ruben hoorde ook van dit verhaal en moet glimlachen als erover begonnen wordt. "Dat is de grootste onzin die ik de laatste tijd gehoord heb, denk ik", zegt hij al snel.

Advies krijgen

Toch ziet hij ook de positieve kant van zijn geschiedenis in. Hij liep aan de hand van zijn vader al op jonge leeftijd op het gras in het Philips Stadion en maakte de voetbalwereld al snel van dichtbij mee. "Misschien is er meer voetbalkennis, of weet ik net wat meer van de voetbalwereld." Ook spreekt hij nu nog altijd met zijn vader en opa over voetbal. "Gewoon zoals iedereen gebeurt, thuis op de bank, maar ook na wedstrijden."

Of er dan nog weleens afwijkende meningen willen langskomen? "Je moet natuurlijk in eerste instantie altijd doen wat de trainer van je vraagt, soms kan dat afwijken van de mening van mijn vader of opa, maar ik doe waarvan ik denk dat ik op dat moment moet kiezen. Vaak bel ik eerst mijn vader en dan opa, maar ik heb het idee dat ze soms eerst even samen bellen. Die zeggen vaak hetzelfde", grijnst Ruben.

Over de transfer waren beide heren het wel eens: ze zijn trots op Van Bommel, dat hij weer terugkeert bij de club die de familie zo dierbaar is. "Ik had niet verwacht hier terug te keren, dat was niet per se mijn doel." Tot dat PSV op de deur klopte: "Ik had de keuze gauw gemaakt. Ik denk dat dit de stap is, die ik nodig heb."

