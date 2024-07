De vloek van inspirerende Memphis Depay: nieuw kapsel Marcel Sabitzer wordt Oostenrijk fataal

Marcel Sabitzer en Memphis Depay waren beiden trefzeker in het EK-duel tussen Oostenrijk en Nederland en hebben sinds dinsdag nog iets anders gemeen. De Oostenrijkse voetballer verscheen in het verloren duel tegen Turkije in de achtste finales met een gloednieuw kapsel op het veld. Depay zou zomaar zijn inspiratiebron kunnen zijn geweest en het lijkt er inmiddels op dat daar een vloek op rust.

Sabitzer zorgde vorige week in Berlijn voor de winnende goal tegen Nederland en deed dat met een staartje achterop zijn hoofd. Net als Oranje had ook Oostenrijk een week de tijd tot de volgende wedstrijd en de Oostenrijker heeft die tijd goed besteed om wat te sleutelen aan zijn haar.

Nederland treft Turkije in kwartfinale van EK: Turken schakelen Oostenrijk uit De tegenstander van Nederland in de kwartfinale van het EK is bekend. De ploeg van Ronald Koeman neemt het zaterdagavond op tegen Turkije. De Turken versloegen Oostenrijk, dat in de groepsfase nog van Oranje won, dankzij twee doeltreffende corners: 2-1.

Afgekeken van Oranje

Sabitzer verscheen tegen Turkije aan de aftrap met een nieuw kapsel. Het staartje was verdwenen en het lijkt erop dat hij goed heeft gekeken naar Oranje-internationals Memphis Depay, Xavi Simons en Georginio Wijnaldum. Zij verschenen namelijk allemaal al eens met dezelfde coupe op het veld tijdens dit EK.

De nieuwe haarstijl van Memphis. © ANP

Het kapsel bracht Sabitzer en de andere Oostenrijkers geen geluk, want ze verloren uiteindelijk met 2-1 van Turkije. Daardoor komt er geen nieuwe ontmoeting tussen Depay en Sabitzer. Turkije is nu de tegenstander van Oranje in de kwartfinales.

Dossier Oranje: lees hier alles terug over de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië Het Nederlands elftal heeft in de kwartfinale van het EK afgerekend met Roemenië. Het bleef lang spannend in München, maar na de goede invalbeurt van Donyell Malen kwam de overwinning niet meer in gevaar. In de eerste helft opende Cody Gakpo de rekening met een bekeken knal bij de eerste paal. Vervolgens was Gakpo belangrijk het eerste doelpunt van Malen. In de blessuretijd bekroonde Malen een goede wedstrijd van Oranje met de 3-0.

Vloek van Memphis

Het lijkt erop dat er inmiddels een vloek rust op het kapsel. Sabitzer was namelijk niet de eerste persoon dit EK die zich liet verleiden om de coupe van Memphis aan te meten. Niemand minder dan Georgina Rodriguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo, ging hem voor en verscheen met hetzelfde kapsel op de tribune voor het duel van Georgië.

Dat bezorgde Portugal toen ook al geen geluk, want ze verloren dat duel met 2-0 van Georgië. Gelukkig voor de Portugezen waren ze voorafgaand aan dat duel wel al zeker van de volgende ronde. Portugal won maandag na strafschoppen van Slovenië en staat net als Nederland in de kwartfinales.

Vriendin Cristiano Ronaldo gaat voor Memphis-kapsel op tribune bij Portugal: fans verklaren haar de liefde Georgina Rodriguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo schittert dit EK op de tribunes tijdens de wedstrijden van Portugal. Dat is ook de fans niet ontgaan. Zij verklaren de liefde aan het model, die voor de wedstrijd tegen Georgië een nieuw kapsel had.

Record voor Sabitzer

Sabitzer evenaarde overigens wel een bijzonder Oostenrijks record met zijn basisplaats tegen Turkije. De Oostenrijker speelde in Leipzig zijn elfde duel op een EK, evenveel als Bruno Pezzey, Erich Obermayer, Friedl Koncilia en Herbert Prohaska. Een twaalfde komt er dus voorlopig niet.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.