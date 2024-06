Vriendin Cristiano Ronaldo gaat voor Memphis-kapsel op tribune bij Portugal: fans verklaren haar de liefde

Georgina Rodriguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo schittert dit EK op de tribunes tijdens de wedstrijden van Portugal. Dat is ook de fans niet ontgaan. Zij verklaren de liefde aan het model, die voor de wedstrijd tegen Georgië een nieuw kapsel had.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd al duidelijk dat fans hoopten op de aanwezigheid van Rodriguez. Supporters van Portugal maakten niet alleen borden en spandoeken voor Ronaldo, maar ook voor zijn vriendin.

Dit is de vriendin van Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez, moeder van drie van zijn zes kinderen Cristiano Ronaldo heeft een behoorlijk uitgebreide lijst met ex-vriendinnen, maar Georgina Rodríguez lijkt een blijvertje. De 30-jarige Argentijnse kreeg in 2016 een relatie met de Portugese stervoetballer en de twee ogen nog altijd gelukkig.

Dat kon het 30-jarige model zelf ook wel waarderen. Op haar Instagram deelde ze foto's van de eerbetonen aan haarzelf. Zo liepen er jongens rond in het tenue van Portugal met 'Georgina' op de rug. Er werd ook verwezen naar de tegenstander in het laatste groepsduel. 'Georgina > Georgia', toonden de fans. Net als 'We love Georgi(n)a'.

Getty Images

Memphis Depay-kapsel

Het lijkt alsof Rodriguez ook de wedstrijden van het Nederlands elftal heeft gezien, en inspiratie heeft gehaald uit de kapsels van Memphis Depay, Xavi Simons en Georginio Wijnaldum. Ze heeft haar lange donkere haren namelijk strak ingevlochten in meerdere vlechten. Daarmee schitterde ze in een VIP-box in het stadion.

Georgina Rodriguez maakt selfies met fans in het stadion. Getty Images

Rodriguez moest haar vriend wel zien verliezen. Het werd 2-0 voor Georgië. Ronaldo was gefrustreerd en baalde flink na afloop. Hij werd in de tweede helft naar de kant gehaald. De 39-jarige vedette laat nog te wensen over dit EK. Hij maakte geen enkel doelpunt in de groepsfase.

Woedende Cristiano Ronaldo beleeft frustrerende avond: om deze redenen werd hij zo boos Portugal speelde woensdagavond de laatste groepswedstrijd tegen Georgië. De Portugezen waren al groepswinnaar, dus de pot ging nergens meer om voor hen. Cristiano Ronaldo dacht daar duidelijk anders over.

EK voetbal

