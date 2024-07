Dossier Oranje: lees hier alles terug over de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië

Het Nederlands elftal heeft in de kwartfinale van het EK afgerekend met Roemenië. Het bleef lang spannend in München, maar na de goede invalbeurt van Donyell Malen kwam de overwinning niet meer in gevaar. In de eerste helft opende Cody Gakpo de rekening met een bekeken knal bij de eerste paal. Vervolgens was Gakpo belangrijk het eerste doelpunt van Malen. In de blessuretijd bekroonde Malen een goede wedstrijd van Oranje met de 3-0.

We zijn er de hele dag met een liveblog bij, waarin alle zaken rondom Roemenië - Nederland worden bijgehouden: van opmerkelijke fans, de spelersvrouwen op de tribune, de uitgebreide statistieken tijdens de wedstrijd, tot aan de reacties van Koeman en spelers.

Route naar de EK-finale

In München was Nederland veel te sterk voor Roemenië dat met nog veel grotere cijfers had kunnen verliezen. De oranjekoorts neemt verder toe met de finale van het EK die steeds dichterbij komt. Dit is de route die Oranje moet afleggen om in Berlijn de felbegeerde beker naar huis mee te nemen.

Oranjekoorts neemt toe na winst op Roemenië: dit is de route van Nederland naar de EK-finale Nederland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal door een 3-0 overwinning op Roemenië. De Oranjekoorts neemt toe en dus kijken we alvast vooruit naar de eindstrijd van het EK. Dit is de route van het Nederlands elftal naar de finale.

Cody Gakpo de grote man

De goede wedstrijd van het Nederlands elftal levert mooie rapportcijfers op voor de spelers. Cody Gakpo krijgt een 8 door onder andere zijn doelpunt en belangrijke assist op Donyell Malen. Hier zie je wat voor cijfers de andere spelers hebben gekregen.

Cody Gakpo scoort een 8 na hoofdrol op EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland heeft de achtste finales overleefd, met speciale dank aan twee spelers. Tegen Roemenië werd er met 3-0 gewonnen door doelpunten van Cody Gakpo en invaller Donyell Malen (2). Dit zijn de rapportcijfers van Oranje.

Nederland meldt zich bij de laatste acht

Oranje heeft de teleurstellende wedstrijd tegen Oostenrijk in de groepsfase achter zich gelaten. Na een moeizaam begin van de wedstrijd kwam de ploeg van Ronald Koeman steeds beter in de wedstrijd. Cody Gakpo schoot Nederland op voorsprong, waarmee het elftal ook de rust inging. In de tweede helft verving Donyell Malen de geblesseerde Steven Bergwijn. Een goede invalbeurt werd bekroont met twee goede doelpunten. Hoe Oranje zich voor de volgende ronde heeft geplaatst lees je hieronder.

Bevrijding op EK: uitblinkende Cody Gakpo en Donyell Malen leiden sterk Nederland naar kwartfinales Het Nederlands elftal is door naar de kwartfinale op het EK voetbal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman boekte een 3-0 zege op Roemenië dankzij de uitblinkende Cody Gakpo en Donyell Malen. De vleugelflitsers speelden een belangrijke rol voor Oranje en schoten hun ploeg naar de kwartfinales.

Gakpo en Malen bouwen de voorsprong uit

Bij de 2-0 van Malen had Gakpo wederom een belangrijke rol. Hij passeerde op de achterlijn knap een Roemeense verdediger en hield de bal binnen de lijnen. Vervolgens legde Gakpo de bal perfect af bij Malen, die op zijn beurt makkelijk raak kon schieten. In de extra tijd zette Malen een uitroepteken achter een sterke invalbeurt. De speler van Dortmund ronde een snelle counter in stijl af na een goede actie. Bekijk hier de beelden van beide doelpunten.

Bekijk hier de drie goals van Cody Gakpo en Donyell Malen tijdens Nederland - Roemenië Hij was in de groepsfase al twee keer trefzeker op dit EK en heeft zijn waarde wéér bewezen voor het Nederlands elftal: Cody Gakpo opende dinsdagavond de score voor het zoekende Nederlands elftal in de achtste finale tegen Roemenië. In de tweede helft leverde hij ook een panklare assist op Donyell Malen, die als invaller in de blessuretijd ook nog de 3-0 uit een counter maakte.

Cody Gakpo dankzij doelpunt in illuster rijtje

In de eerste helft schoot Gakpo Oranje op voorsprong met een bekeken schot bij de eerste paal. Opvallend genoeg scoort de pijlsnelle aanvaller er flink op los op een eindronde. Zijn doelpunt tegen Roemenië brengt Gakpo in een bijzonder rijtje van grote spelers van Oranje.

Cody Gakpo schiet zich met treffer tegen Roemenië op EK in bijzonder Oranje-lijstje Cody Gakpo maakte dinsdag de openingstreffer voor het Nederlands elftal in de achtste finale tegen Roemenië. Dat was alweer zijn zesde op een eindronde: drie op dit EK en drie op het vorig WK in Qatar. Met zijn derde dit toernooi schoot Gakpo zich in een illuster rijtje.

Kwartfinale in zicht?

Dankzij het doelpunt van Malen lijkt Oranje af te stevenen op de kwartfinales. Bij een overwinning komt het Nederlands elftal aanstaande zaterdag alweer in actie. Waar, wanneer en tegen wie Oranje het opneemt kun je hier lezen.

Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de kwartfinale op EK voetbal? Het Nederlands elftal weet waar het aan toe is. Oranje won dinsdag eenvoudig met 3-0 van Roemenië in de achtste finales en gaat aar de kwartfinales. Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de volgende wedstrijd?

Geblesseerde Steven Bergwijn blijft achter in de kleedkamer

In de basisopstelling van bondscoach Ronald Koeman is er geen ruimte voor Joey Veerman. De middenvelder van PSV zakte exact een week geleden door het ijs in het groepsduel met Oostenrijk. Veerman werd al voor de rust gewisseld en verloor daarmee zijn plek in de basis. Peter Bosz

Oranje-speler Steven Bergwijn verschijnt met opvallende tattoo in gezicht op het veld: dit staat er Steven Bergwijn heeft een verrassende basisplaats gekregen van bondscoach Ronald Koeman voor het duel in de achtste finales met Roemenië. Maar nog opvallender is de tattoo in het gezicht van de aanvaller. Wat staat er eigenlijk?

Met wie vierde Cody Gakpo zijn openingsdoelpunt?

Oranje kon in de eerste helft opnieuw terugvallen op de individuele klasse van Cody Gakpo. De aanvaller van Liverpool schoot raak dankzij een bekeken knal in de korte hoek. Gakpo sprintte na zijn doelpunt juichend naar de bank en viel daar in de armen van de fysiotherapeut.

Met dit lid van de medische staf van Nederland vierde Cody Gakpo zijn goal tegen Roemenië Cody Gakpo scoorde maar weer eens voor Nederland op een eindronde. De speler van Liverpool maakte de openingstreffer tegen Roemenië in de achtste finale van het EK. Zijn goal vierde hij met iemand van de technische staf, maar wie?

Ruud Gullit-fans wederom aanwezig in München

De veelbesproken mannen die als Ruud Gullit waren verkleed, inclusief schmink, doken tijdens de wedstrijd in de achtste finale van Oranje opnieuw op. De drie jongen werden wereldnieuws nadat ze bij het eerste duel van Nederland op beeld waren te zien. Vooral veel mensen in het buitenland vonden het racistisch, maar Gullit zelf niet. Één van de mannen stopte met de actie door alle kritiek.

Verklede Ruud Gullit-fans duiken toch weer op bij Nederland op EK na eerdere ophef Nederland speelt momenteel de de achtste finale tegen Roemenië en wordt daarbij gesteund door duizenden Oranje-fans. Ook twee van de drie als Ruud Gullit verklede supporters, die eerder dit EK voor ophef zorgden bij de openingswedstrijd tegen Polen.

Cody Gakpo schiet Nederland op voorsprong

De eerste minuten van de wedstrijd meldde de Roemenen zich nog regelmatig voor het doel van Bart Verbruggen. Kansen voor Oranje bleven uit, totdat Cody Gakpo met een individuele actie het eerste gevaar stichtte. De linkervleugelaanvaller kwam naar binnen en schoot hard binnen bij de eerste paal. Bekijk hier hoe Gakpo Nederland op voorsprong schoot.

Bekijk hier de drie goals van Cody Gakpo en Donyell Malen tijdens Nederland - Roemenië Hij was in de groepsfase al twee keer trefzeker op dit EK en heeft zijn waarde wéér bewezen voor het Nederlands elftal: Cody Gakpo opende dinsdagavond de score voor het zoekende Nederlands elftal in de achtste finale tegen Roemenië. In de tweede helft leverde hij ook een panklare assist op Donyell Malen, die als invaller in de blessuretijd ook nog de 3-0 uit een counter maakte.

Denzel Dumfries drukt zijn stempel op de wedstrijd

In de openingsfase probeerde Ianis Hagi een Roemeense voorzet te bereiken, maar stak Denzel Dumfries een stokje voor. Hagi kwam hard in botsing met de vleugelverdediger van Oranje, wat hem het nodige bloed opleverde. De dokters van Roemenië behandelen de zoon van groot voetballer Gheorghe Hagi, die daarna weer verder kon spelen met een netje op zijn hoofd. Vervolgens kwam Dumfries niet veel later ook in botsing met Vasile Mogo. Met de Roemeense verdediger liep het nog slechter af. Na 35 minuten werd hij gedwongen naar de kant gehaald.

Roemenië maakt kennis met Denzel Dumfries op EK: rechtsback zorgt voor twee slachtoffers Denzel Dumfries keerde dinsdag terug in de basis bij het Nederlands elftal op het EK en dat heeft tegenstander Roemenië geweten. De rechtsback maakte in de eerste helft liefst twee slachtoffers, waarvan er één zelfs moest worden gewisseld. De ander bleef achter met een heel bijzonder haarnetje. Nederland won uiteindelijk met 3-0 en staat in de kwartfinales.

Oranje zonder Joey Veerman

In de basisopstelling van bondscoach Ronald Koeman is er geen ruimte voor Joey Veerman. De middenvelder zakte exact een week geleden door het ijs in het groepsduel met Oostenrijk. Veerman werd al voor de rust gewisseld en verloor daarmee zijn plek in de basis. Peter Bosz, zijn trainer bij PSV, liet weten regelmatig contact te hebben met zijn speler tijdens het EK in Duitsland.

PSV-trainer Peter Bosz geeft veelbesproken Joey Veerman tips tijdens EK: 'Heb gezegd dat hij daarmee moet oppassen' PSV is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Sportnieuws.nl was bij de eerste training en sprak met trainer Peter Bosz, die onder meer sprak over de veelbesproken Oranje-international Joey Veerman. Hij heeft tijdens het EK regelmatig contact met de middenvelder.

Opstelling Oranje

De opstelling van Oranje is bekend, met drie wijzigingen ten opzichte van de basiself van het duel tegen Oostenrijk. Dat Joey Veerman niet mag starten, zal voor weinig mensen als een verrassing komen. Xavi Simons keert terug in de startopstelling, net als Denzel Dumfries. Dat gaat ten koste van Lutsharel Geertruida. Opvallend is een basisplaats voor Steven Bergwijn, die Donyell Malen op rechtsbuiten vervangt.



Opstelling Roemenië: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos; M. Marin; Man, Stanciu, R. Marin, Hagi; Dragus



Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo.

Opstelling Nederlands elftal tegen Roemenië: Ronald Koeman voert drie wissels door Nederland moet zich revancheren tegen Roemenië na het debacle tegen Oostenrijk. Alles wat goed ging vóór de wedstrijd tegen Oostenrijk, ging tegen de heren van Ralf Rangnick fout. Ronald Koeman zal tegen Roemenië terugvallen op betere tijden en voor een compact team zorgen. Hij wijzigt zijn formatie op drie plekken ten opzichte van de nederlaag tegen Oostenrijk.

Oranjemars

De Oranjemars begon al om 12:00 uur in München, ondanks dat de wedstrijd pas om 18:00 uur begint. Toch waren de Nederlanders alweer massaal aanwezig én in opperbeste stemming om er weer een mooi feestje van te maken in Duitsland.

Video | Van links... Nederlandse fans zetten ook München al vroeg op z'n kop met Oranjemars De Nederlandse fans veroveren de harten van heel Europa met de Oranjemars. Na drie fantastische optochten in Leipzig, Hamburg en Berlijn moet nu ook München aan de enorme oranjestoet geloven.

Scheidsrechter Roemenië - Nederland

De scheidsrechter bij Roemenië - Nederland is een Duitser: Felix Zwayer. Op het eerste oog geen opvallende naam, maar aan zijn naam kleeft al twintig jaar een vieze smaak. Telkens als hij negatief in het nieuws komt, dan wordt een matchfixingschandaal van jaren terug aangehaald. Het blijft hem achtervolgen.

Scheidsrechter Roemenië - Nederland: matchfixing-zaak blijft altijd terugkomen als het over Felix Zwayer gaat Felix Zwayer is dinsdagavond de scheidsrechter tijdens het duel tussen Roemenië en Nederland in de achtste finales op het EK. De 43-jarige Duitser loopt al een tijdje mee in de voetbalwereld en maakte tijdens dit EK zijn debuut op een eindtoernooi. Het is een hoogtepunt voor de scheidsrechter, die jaren geleden flink in opspraak kwam vanwege matchfixing.

Makkelijke tegenstander?

Toen Roemenië als tegenstander van Nederland bekend werd, ging er al een jubelstemming op in het land. Dat varkentje zouden 'we' wel even gaan wassen, was de tendens. Maar ex-international Rafael van der Vaart, die in Roemenië woont met zijn vriendin Estavana Polman, vreest de Roemenen.

Rafael van der Vaart vreest Roemenië als tegenstander van Oranje: 'Spanje of Duitsland was beter geweest' Veel Nederlanders zijn blij met het nieuws dat Roemenië de tegenstander wordt van Oranje in de achtste finales van het EK voetbal. Alle Nederlanders? Nee, Rafael van der Vaart niet. Hij woont in Roemenië en waarschuwt Nederland voor de tegenstander van aankomende dinsdag.

Plussen en minnen

Hoe moet Nederland die 'gevaarlijke' Roemenen aanpakken? Dat is de vraag aan bondscoach Koeman. Hij moet zijn team klaarstomen voor de achtste finale. En dat moet anders dan dat hij tegen Oostenrijk deed. Toen viel heel het Nederlands elftal, inclusief de bondscoach, door de mand. Met deze plussen en minnen moet Koeman rekenen in München.

Nederlands elftal kan overal doelpunten vandaan toveren: dit zijn de plus- en minpunten van Oranje Nederland wil tegen Roemenië het eigen publiek weer bewijzen dat het een kans maakt dit EK. De groepsfase verliep wisselvallig, met ook veel wisselingen in het team. Dat zorgde voor onrust, maar wel een duidelijk beeld van het team. Dit zijn de plus- en minpunten voor Oranje voorafgaand aan de achtste finales.

Joey Veerman en de troost

De hoop van Nederland is gevestigd op een herstel na de deceptie tegen Oostenrijk (3-2 nederlaag). Hoe is het bijvoorbeeld met Joey Veerman, die al in de eerste helft werd geslachtofferd en daarna troost zocht bij zijn vriendin en zoontje. Volgens Berry van Aerle moet de gevallen PSV'er 'gewoon weer in de basis'. Alle spelers hadden een weekje de tijd om bij te komen en te resetten, dat deden ze veelal met hun geliefden en familie.

Een vrouw, vriendin of single? Dit zijn de liefdes van alle spelers in de EK-selectie van Oranje Terwijl de spelers van het Nederlands elftal zich vol moeten focussen op prestaties leveren op het EK voetbal in Duitsland, leven de vrouwen en vriendinnen van internationals intens met hen mee. Bekijk hier wie de 'WAG's' van Oranje zijn.

Memphis, Virgil en Xavi

Overigens benieuwd waarom spelers als Virgil van Dijk, Memphis Depay en Xavi Simons niet met hun achternamen, maar met hun voornamen achterop het shirt spelen? Dat zochten we voor je uit.