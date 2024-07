Nederland treft Turkije in kwartfinale van EK: Turken schakelen Oostenrijk uit

De tegenstander van Nederland in de kwartfinale van het EK is bekend. De ploeg van Ronald Koeman neemt het zaterdagavond op tegen Turkije. De Turken versloegen Oostenrijk, dat in de groepsfase nog van Oranje won, dankzij twee doeltreffende corners: 2-1.

Er was pas één minuut gespeeld toen Turkije al de score opende. Na een corner bleef de bal hangen op een paar meter van het Oostenrijkse doel en kon Merih Demiral de 1-0 binnenschieten. Oostenrijk, dat normaal gesproken juist vaak snel op voorsprong komt, moet dus meteen in de achtervolging. In het openingskwartier kwam Oostenrijk al bijna meteen langszij, maar hielden de Turken voor rust stand.

Na rust ging het weer mis voor Oostenrijk. Opnieuw was het een corner, opnieuw was het Demiral die kon scoren en de Turkse fans op de tribunes liet exploderen van vreugde. En dat terwijl de grootste kansen nog voor Oostenrijk waren. Onder kletsnatte omstandigheden kwam zij dankzij - wederom - een corner nog terug in de wedstrijd: Michael Gregortisch werkte binnen en bracht de spanning volledig terug.

Spannende slotfase

Sindsdien stond Turkije met de rug tegen de muur en joeg Oostenrijk vol op de gelijkmaker. Die kwam er bijna, maar in de absolute slotfase werd er een zeker lijkende goal van Oostenrijk voorkomen. Doelman Mert Günok bracht geweldig redding en werd samen met Demiral de held van Turkije.

Oranje won eerder deze dinsdag met 3-0 van Roemenië. Nederland treft dus Turkije, dat zaterdagavond uitvecht met Oranje wie er naar de halve finale gaat. Daar wacht dan weer een duel met de winnaar van Zwitserland - Engeland.

