Rafael van der Vaart reageert op 'soap' met Lamine Yamal: 'Maak je niet zo druk om een speler die iets te dik is'

Rafael van der Vaart reageerde maandag in Rondo op Ziggo Sport op de uitspraken van Lamine Yamal. De oud-middenvelder maakt zich niet druk om de woorden van de jonge rechtsbuiten van Spanje en hoopt dat Yamal iets van hem leert. Hij raadt het grote talent aan zich niet zoveel met randzaken bezig te houden.

Tijdens de heenwedstrijd in de Nations League kwartfinale tussen Nederland en Spanje (2-2) uitte Van der Vaart zijn ergernis over het gedrag van Yamal op het veld. "Ik zie toch maniertjes waar ik me aan begin te ergeren", vertelde de oud-middenvelder. "Broekie een beetje te laag, niet echt z’n best doen, wegwerpgebaren… Als je zo jong bent, dan mag je nog steeds blij zijn dat je voor Spanje mag uitkomen, hoe goed je ook bent."

'Maak je niet zo druk om een speler die iets te dik is'

Yamal reageerde na de return, die Spanje won via strafschoppen, met een luchtige post op Instagram. "Broek omlaag, een doelpunt, een gemiste penalty en DOOR NAAR DE HALVE FINALE. HEHEHEHE HUP SPANJE!". Van der Vaart liet zijn woorden niet onbeantwoord. "Ik zou hem adviseren om zich niet zo druk te maken om een oud-speler die iets te dik is, want dat is totaal onbelangrijk", aldus de 109-voudig international.

Van der Vaart benadrukte dat zijn opmerkingen goed bedoeld waren. "Als je zeventien bent en je krijgt zoveel lof, ga je misschien geloven dat de wereld om jou draait. We hebben dat allemaal meegemaakt", zei de analist met een glimlach naar zijn tafelgenoten. "De hele wereld draait gewoon niet om jou", vervolgde hij. "Voetbal is leuk, maar niet het belangrijkste. Als je maniertjes krijgt of denkt dat je alles weet, kan dat je als persoon minder aangenaam maken."

Wesley Sneijder schaart zich achter Rafael van der Vaart

In Spanje werden Van der Vaart’s uitspraken groot opgepakt. De oud-speler toonde zich echter onverschillig tegenover de ophef. "Wij hebben in Spanje gevoetbald. Daar worden mensen boos. Laat ze lekker boos zijn, het maakt mij niet uit", zei hij doelend op tafelgenoot Wesley Sneijder. "Mijn familie is half-Spaans, dus ik weet hoe het werkt. De bom ontplofte daar, maar ik was me eigenlijk van geen kwaad bewust. Ik zei gewoon dat ik maniertjes zag, maar ze doen alsof ik hem echt slecht vind. Ik vind hem een geweldige speler."

Sneijder deelde zijn mening over Yamal. "Ik vond hem in Rotterdam echt heel slecht. Zo zwak heb ik hem nog nooit zien spelen", zei de recordinternational van Nederland. Daarmee sluit Sneijder zich aan bij Van der Vaart’s kritiek op het Spaanse talent.

Rafael van der Vaart vaker onder vuur

Het is niet de eerste keer dat Van der Vaart in een internationale rel belandt. Enkele jaren geleden kreeg hij veel aandacht toen hij op de Britse tv Harry Maguire bekritiseerde, wat ervoor zorgde dat hij sindsdien niet meer werd uitgenodigd. Meer recent kwam hij weer in opspraak, deze keer in een vreemde controverse over het geslachtsdeel van zijn oud-ploeggenoot Cristiano Ronaldo, nadat hij zich had uitgelaten over de winnaarsmentaliteit van de Portugees.

Rafael van der Vaart reageert op Lamine Yamal ❤️‍🔥

