Definitief geen Champions League voor Ajax-target Francesco Farioli bij Nice door nederlaag tegen PSG

Francesco Farioli speelt volgend seizoen niet in de Champions League, ongeacht of hij bij OGC Nice of Ajax voor de groep staat. Woensdagavond verloor Farioli met Nice van Paris Saint-Germain, dat al kampioen is, en daardoor zijn de derde en vierde plek definitief uit zicht. PSG was de sterkste in een foutenfestijn: 2-1.

Met het oog op de finale van de Coupe de France tegen Olympique Lyonnais was er geen plek voor de oudste telg van de familie Mbappé in de selectie van PSG. Kylian kreeg neet als Ousmane Dembélé en keeper Gianluigi Donnarumma rust, terwijl broertje Ethan (17) op de bank zat (maar niet inviel).

Foutenfestijn

Nice had snel op voorsprong kunnen komen, omdat de B-ploeg van Paris SG er ook niet zo veel zin in leek te hebben. Khéphren Thuram raakte echter de paal. Aan de andere kant was het ook een foutenfestijn en de landskampioen wist daar wel raad mee. Eerst scoorde Bradley Barcola en vijf minuten later maakte de achttienjarige Yoram Zague zijn eerste voor PSG. Alle goals vielen in de eerste helft, wan Mohamed-Ali Cho zette de 1-2 na een half uur op het scorebord.

Nice eindigde de wedstrijd met tien man door een rode kaart van Melvin Bard, die een doorgebroken speler neerhaalde. De thuisploeg probeerde in ondertal nog wel wat te forceren, maar het vizier stond zoals wel vaker dit seizoen niet op scherp. Dus weet het na woensdagavond dat het als vijfde eindigt in Ligue 1 en volgend jaar Europa League speelt.

Farioli naar Ajax?

Wie weet komen ze daar Farioli tegen als trainer van Ajax. De komst van de 35-jarige Italiaan lijkt op dit moment erg dichtbij. Dinsdag weigerde Farioli nog over Ajax te praten, wie weet is dat na de uitslag anders.