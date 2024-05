Jeremain Lens onder de indruk van Ajax-target Francesco Farioli: ‘Hij krijgt het Ajax-voetbal er wel weer in’

Francesco Farioli staat op het punt om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te worden. De Italiaanse oefenmeester wordt overgenomen van OGC Nice. 34 voudig-international Jeremain Lens werkte enkele seizoenen geleden bij Fatih Karagümrük in Turkije samen met de pas 35-jarige Farioli. Lens is onder de indruk van zijn voormalige trainer, laat hij weten tegenover Sportnieuws.nl.

Lens speelde onder leiding van Farioli zestien wedstrijden voor de Turkse club. Ondanks de korte samenwerking is de voormalig aanvaller van PSV, AZ en Besiktas onder de indruk van de Italiaan. “Ik heb een heel hoge pet van hem op. Hij heeft een manier van werken, die aanslaat bij spelers. Dat heb je kunnen zien bij Karagümrük, Alanyaspor en nu bij Nice. Ik heb absoluut het gevoel dat hij het Ajax-voetbal weer erin krijgt bij Ajax”, begon Lens vol lof.

Perfecte speelstijl voor Ajax

Het seizoen van Ajax is er één om snel te vergeten. Zowel Maurice Steijn als John van 't Schip kregen het échte ‘Ajax-voetbal’ er maar niet in. Volgens Lens sluit de speelstijl van Farioli heel goed aan op de speelstijl die Ajax-fans willen zien. “Hij hamert erop dat je van achteruit opbouwt en dat je ballen vooruit speelt. Mensen zeggen weleens dat hij niet heel aanvallend speelt, maar daar ben ik het totaal niet mee eens. Zelfs met elftallen waar de kwaliteit een stuk minder hoog was dan bij Ajax kwamen we tot prachtige aanvallen en heel veel doelpunten.”

'Ajax is akkoord en heeft jarenlang contract klaarliggen voor coach Francesco Farioli' Ajax is heel dicht bij de komst van hoofdtrainer Francesco Farioli. De 35-jarige Italiaan is er volgens De Telegraaf 'in hoofdlijnen' akkoord met Ajax en lijkt dus vanaf de zomer in Amsterdam te werken. Dan moet Ajax er nog wel uitkomen met zijn huidige club OGC Nice.

Lens is van mening dat het spel van Farioli helemaal goed gaat werken als er een goed middenveld staat. “Met spelers als Henderson, Berghuis en Bergwijn komt zijn speelstijl nog beter tot zijn recht. Dat zijn spelers die de bal altijd vooruit willen spelen, tot mooie aanvallen willen komen en mooie steekpasses kunnen geven op bijvoorbeeld Brobbey. Ik denk dat Farioli en Ajax een geweldige match zijn en ze tot heel veel goals gaan komen", aldus Lens.

Potter, Slot of Van Gaal

In de voorbije maanden passeerde onder meer de naam van Graham Potter regelmatig de revue bij Ajax. Ondanks dat Farioli minder ervaring heeft dan Potter, denkt Lens dat hij genoeg ervaring heeft opgedaan bij zijn voormalige clubs. “Iedere trainer moet bij een club beginnen. Hij is zijn carrière op deze manier begonnen en heeft genoeg laten zien om de stap naar Ajax te maken. Ook bij een trainer als Potter heb je niet de garantie dat het succes gaat worden. Maar ik weet zeker dat de speelstijl van Farioli heel goed past bij Ajax.”

Dit is de denkwijze van de nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli: 'Vergiftigers halen het voetbal onderuit' Het lijkt een kwestie van tijd totdat Francesco Farioli wordt aangesteld als nieuwe trainer van Ajax. De 35-jarige Italiaan is voor veel Nederlanders een grote onbekende. Hij bewandelde dan ook een bijzondere weg en behaalde onder meer een diploma filosofie voordat hij doorbrak als coach. Zijn afstudeerscriptie ging ook over voetbal en daar komen we meer over de huidige coach van OGC Nice te weten.

Volgens Lens, die afgelopen weekend groots afscheid nam bij FC Versailles en van het profvoetbal, heeft Farioli ook wat weg van Louis van Gaal en Arne Slot. “De vergelijking met Slot is te maken op het gebied van spelers boven hun niveau laten uitstijgen. Maar als ik kijk naar mijn eigen ervaringen op voetbalgebied, dan komt Farioli het meest dichtbij Van Gaal”, besloot Lens.