Den Bosch en Telstar blijven in de race om promotie naar Eredivisie na duel onder hoogspanning

Den Bosch en Telstar maken allebei nog kans op promotie naar de Eredivisie na hun eerste halve finale in de play-offs. In Brabant eindigde het duel zoals het begon: 0-0.

In een eerste helft met weinig grote kansen waren de eerste mogelijkheden voor Den Bosch. Konstantinos Doumtsios schoot over het doel van Telstar-keeper Ronald Koeman, waarna de doelman in actie moest komen bij een inzet van Hicham Acheffay. Aan de andere kant van het veld was Youssef El Kachati twee keer dreigend.

Ook in de tweede helft werden de keepers zelden getest. Byron Burgering had de score kunnen openen namens de thuisploeg, maar hij kreeg de bal niet langs Koeman. Een schot van Telstar-verdediger Danny Bakker vloog over, waarna Mees Kaandorp in kansrijke positie de controle over de bal kwijtraakte. Sheddy Barglan kwam het dichtst bij een treffer, maar zijn inzet ging net naast het doel van de bezoekers.

Weinig goals

Dat er niet gescoord werd tussen Den Bosch en Telstar is op zich ook niet vreemd te noemen. De eerdere confrontaties eindigden in het reguliere seizoen in 0-0 en 0-1. Afgelopen februari won de ploeg uit Velzen-Zuid ook pas door een doelpunt van Youssef El Kachati in de 92ste minuut. Aanstaande vrijdag is de return in het 711 Stadion.

Lange afwezigheid in Eredivisie

Den Bosch en Telstar hebben al een tijdje niet meer op het hoogste niveau gevoetbald. De Brabanders degradeerden in het seizoen 2004/05 uit de Eredivisie. Voor Telstar is het zelfs nog langer geleden. Zij speelden in 1978 voor het laatst in de Eredivisie.

De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de finale van de play-offs om promotie. Daarin wacht Willem II of FC Dordrecht.

