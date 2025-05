'Pijnlijk en heel jammer': bondscoach Ronald Koeman spreekt zich uit tegen 'stelletje mafkezen'

Er moet snel een einde komen aan vuurwerk in de Nederlandse stadions. Dat is de mening van bondscoach Ronald Koeman, die zich heeft lopen ergeren aan wat er de afgelopen dagen in de nacompetitie gebeurde. Onder andere ADO Den Haag - Telstar werd niet uitgespeeld omdat 'fans' vuurwerk op het veld gooiden.

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal ergert zich aan het supportersgeweld en begrijpt niet dat er nog steeds vuurwerk in stadions kan worden afgestoken. "In de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie worden twee wedstrijden niet uitgespeeld omdat een stelletje mafkezen vuurwerk afsteekt", zei hij bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Play-offduel ADO Den Haag - Telstar definitief gestaakt vanwege vuurwerk en pleerollen: 'Schaam je kapot' De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Telstar in de play-offs om promotie is in de slotfase definitief gestaakt. Bij de stand van 0-1 (nadat Telstar de heenwedstrijd won met 2-0) werden er vuurwerkbommen gegooid. De scheidsrechter, Marc Nagtegaal, kon niet anders dan iedereen naar binnen sturen.

'Pijnlijk en jammer'

"Het is pijnlijk en heel jammer voor het voetbal, zo'n mooie sport", vindt Koeman. "Daar moet toch eens een einde aan komen. Ik ben geen politicus, maar de wereld is vele malen harder geworden en minder leuk en dat geldt ook voor het voetbal. Als je ziet wat de supporters van De Graafschap afstaken. Hoe komt dat vuurwerk een stadion binnen? Het is ongelooflijk dat we daar met z'n allen niet iets aan doen zodat dat weggaat."

Keiharde Ronald Koeman nogmaals pijnlijk duidelijk over Steven Bergwijn: 'Nee, nee, nee' Steven Bergwijn en Ronald Koeman zullen niet snel meer vrienden worden. De voormalig Ajax-aanvoerder en de bondscoach van het Nederlands elftal gingen vorig jaar zomer vervelend uit elkaar. Koeman maakte in niet mis te verstane woorden duidelijk dat Bergwijn Oranje kon vergeten na zijn overstap naar Saoedi-Arabië. Van die woorden heeft hij spijt, maar hij staat nog altijd achter zijn beslissing.

'Wij in Nederland helaas niet'

Koeman doelde op de zaterdag gespeelde wedstrijden tussen ADO Den Haag - Telstar (0-1) en FC Dordrecht - De Graafschap (2-0) in de eerste ronde van de play-offs om promotie en degradatie. De bondscoach vindt de veiligheid in en bij de stadions een taak van de clubs en de politie. Hij ziet de Premier League als lichtend voorbeeld. "Ze hebben die problemen met hooligans en vandalisme ook gehad, maar zijn erin geslaagd dat te stoppen en wij in Nederland helaas niet."

'Levensgevaarlijk'

Koeman kreeg bijval van technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord, die bij het duel tussen FC Dordrecht en De Graafschap aanwezig was. "De omstandigheden waarin dat vuurwerk werd afgestoken, waren levensgevaarlijk. Ik vind het zorgelijk."

Te Kloese gaf aan dat Feyenoord vaak overlegt met lokale en landelijke overheden over de aanpak van het supportersgeweld. "De grens bepalen tussen handhaving en wat je kunt doen en wat je verplichtingen zijn als club is niet makkelijk."

