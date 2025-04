Denzel Dumfries schrijft historie en treedt in voetsporen van Oranje-legende tijdens Champions League-spektakel

Denzel Dumfries heeft iets bijzonders neergezet in de knotsgekke halve finale van de Champions League tussen FC Barcelona en Inter. Binnen twintig minuten gaf hij een loepzuivere assist op de snelste goal ooit in een halve finale en joeg hij de bal tegen de touwen met een behoorlijke (halve) omhaal. Hij trad daarmee al in de voetsporen van een grote oud-international, maar deed er met een treffer in de tweede helft nog een schepje bovenop.

Dumfries was voor rust goed voor een goal en een assist. De desbetreffende ex-international speelde ook ooit voor Inter én had ook een assist én doelpunt in een halve finale van de Champions League. Het gaat om Wesley Sneijder, die namens Inter dezelfde statistieken neerzette. Het was stomtoevallig ook tegen dezelfde tegenstander: FC Barcelona.

Weergaloze Denzel Dumfries drukt stempel op historische halve finale Champions League met Frenkie de Jong Het was een galavoorstelling in Barcelona woensdagavond tussen Barça en Inter. De hoofdrol was voor Denzel Dumfries, die bij elke Inter-goal betrokken was. Barcelona toonde zich sterk met een weergaloze Yamal door telkens terug te komen. Zoals het hoort bij een mooi voetbalgevecht eindigde het duel gelijk: 3-3. Het is te hopen dat de return net zo smullen wordt als deze wedstrijd.

Dumfries schitterde in Barcelona door een mooie assist te geven op Marcus Thuram. Na 34 seconden lag de bal al in het doel. Even later promoveerde hij een kopbal van een teamgenoot, met een omhaal tot doelpunt. Het was een bijzonder moment voor de Nederlander, die voor het eerst weer in de basis stond sinds zijn blessure aan het bovenbeen.

Historie voor Dumfries

De rechtsback moest vervolgens toekijken hoe Barcelona nog voor rust de schade herstelde, want na goals van Lamine Yamal en Ferran Torres stond het 2-2 bij rust. Dumfries schreef een kwartier na rust historie, want hij knikte uit een corner ook nog de 2-3 binnen in Barcelona. De Oranje-international is daardoor de eerste Nederlandse speler ooit die betrokken is bij drie doelpunten in de halve finale van de Champions League.

Het duurde overigens opnieuw niet lang voordat de thuisploeg de schade weer had hersteld. Ruim een minuut later haalde Raphinha vanaf de rand van de zestien verwoestend uit. De inzet van de Braziliaan spatte uiteen tegen de lat, maar ging via de rug van doelman Yann Sommer alsnog in het doel: 3-3.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.